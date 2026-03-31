Chevonとムロツヨシがタワレコ『NO MUSIC, NO LIFE.』最新版ポスターに登場
誕生から30周年を迎えたタワーレコード『NO MUSIC, NO LIFE.』の最新版ポスターに、ロックバンド・Chevonと俳優・ムロツヨシが初登場。同ポスターは、4月3日よりタワーレコードおよびタワーレコードミニ全店で順次掲出される。
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今回の『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターは、Chevonがライブリハーサルを行っていた都内スタジオにて撮影。Chevonからの提案により、ムロとのコラボレーションが実現。音楽フェス『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO』での共演をきっかけに、以前よりプライベートで親交がある2組が談笑する姿が収められている。ポスター上の「NO MUSIC, NO LIFE.」の文字は、Chevonのボーカル・谷絹茉優による自筆となっている。
2組の出会いについてのトークや、息の合った撮影現場での様子は後日メイキング映像として『NO MUSIC, NO LIFE.』サイトおよび公式SNSで公開される。
また、Chevonのニューアルバム『三者山羊』（通常盤、LIVE盤、MV盤）をタワーレコードおよびタワーレコードミニ、タワーレコード オンラインのいずれかで購入すると、抽選で10人にChevonメンバー直筆サイン入り『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターがプレゼントされるキャンペーンも実施される。
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