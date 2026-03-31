二宮和也、メンタルがまいる場面は「あまりない」 対策は「なにも考えない」
5人組グループ・嵐の二宮和也が、3月31日に行われた『丸亀うどんメシ』新商品発表会に俳優の池田エライザとともに登壇した。
【写真】元気いっぱい！大きなハンマーを振り回す二宮和也＆池田エライザ
同商品はうどんとご飯がタッグ。グリルパンで提供され「ソース味」「ねぎ塩味」など全4種類が登場する。2人は“パッションサポーター”に就任した2人が出演する新テレビCM「本能全開ッ！丸亀うどんメシ誕生」予告篇は4月3日から放送される。
イベントでは“本能”にまつわるフリップトークを展開。メンタルがまいったときの行動について「なにも考えない」と回答。池田は「3匹の猫に包まれる」とのほほんとしたフリップを発表した。
「僕はあまりメンタルが参る行為がない人間。なにしてるんだろう？そうなったときはなにも考えないんじゃないかな。想像という形で考えました。1人の時間が多くなるのかな」と明かした。
一方で池田も「私も同じくメンタルがまいることがあまりないのですが、もしかしたら猫たちがいてくれるからまいる時間もない。彼女、彼らが癒やしてくれているのかな」とほほえんだ。
【写真】元気いっぱい！大きなハンマーを振り回す二宮和也＆池田エライザ
同商品はうどんとご飯がタッグ。グリルパンで提供され「ソース味」「ねぎ塩味」など全4種類が登場する。2人は“パッションサポーター”に就任した2人が出演する新テレビCM「本能全開ッ！丸亀うどんメシ誕生」予告篇は4月3日から放送される。
イベントでは“本能”にまつわるフリップトークを展開。メンタルがまいったときの行動について「なにも考えない」と回答。池田は「3匹の猫に包まれる」とのほほんとしたフリップを発表した。
「僕はあまりメンタルが参る行為がない人間。なにしてるんだろう？そうなったときはなにも考えないんじゃないかな。想像という形で考えました。1人の時間が多くなるのかな」と明かした。
一方で池田も「私も同じくメンタルがまいることがあまりないのですが、もしかしたら猫たちがいてくれるからまいる時間もない。彼女、彼らが癒やしてくれているのかな」とほほえんだ。