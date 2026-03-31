TBSオーディションGP→即主演の幸澤沙良、3・31「ご報告」退所を発表 『差出人は、誰ですか？』『JKと六法全書』など活躍
俳優・幸澤沙良（20）が3月31日、自身のインスタグラムを更新し、同日付で田辺エージェンシーを退所すると発表した。
【画像】幸澤沙良、事務所退所を発表（報告全文）
「ご報告」として「2026年3月31日を持ちまして、田辺エージェンシーを退所することとなりました」と伝えた。
「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで1つ1つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の皆様には、本当に感謝しております」とつづり、「これまで学ばせていただいたことを糧に、これからも自分らしく精進してまいりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
幸澤は、TBSスター育成プロジェクト『私が女優になる日＿』season2（2022年）で約5500人の中から2代目グランプリに選ばれ、秋元康氏原案のドラマ『差出人は、誰ですか？』で主演デビュー。『JKと六法全書』でも主演を務めた。また、ユニット「ブルーベリーソーダ」のメンバーとしても活動した。
【画像】幸澤沙良、事務所退所を発表（報告全文）
「ご報告」として「2026年3月31日を持ちまして、田辺エージェンシーを退所することとなりました」と伝えた。
「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで1つ1つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の皆様には、本当に感謝しております」とつづり、「これまで学ばせていただいたことを糧に、これからも自分らしく精進してまいりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
幸澤は、TBSスター育成プロジェクト『私が女優になる日＿』season2（2022年）で約5500人の中から2代目グランプリに選ばれ、秋元康氏原案のドラマ『差出人は、誰ですか？』で主演デビュー。『JKと六法全書』でも主演を務めた。また、ユニット「ブルーベリーソーダ」のメンバーとしても活動した。