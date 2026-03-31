保護犬と家族になった日の感動的な記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で238万2000回再生を突破し、「可愛すぎる」「信頼してるんだな」「幸せになってね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『怖がりで暴れると思う』と言われた保護犬→不安に思っていたら、車に乗って5分で…『まさかの光景』】

保護犬をお迎えしたら…

Instagramアカウント「nsy__coco24」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬との馴れ初めについて。愛犬『みるく』ちゃんは、もともと保護犬だったのだそうです。

人間と過ごす機会が少なかったのか、保護施設のスタッフから、「非常に怖がりな犬」と評価されていたみるくちゃん。投稿主が連れて帰る際も、「怖がって暴れるかもしれない」と言われたといいます。しかし、車に乗せて5分後…。

驚くことに、みるくちゃんは心地よさそうな表情で眠ってしまったのでした。

まさかの光景に心温まる

みるくちゃんの予想外の反応に、思わず笑ってしまった投稿主さん。スヤスヤと眠る姿からは、安心の気持ちが伝わったといいます。

初めて投稿主さんの家に入ったみるくちゃんは、まるで元々住んでいたかのように水を飲み、一人遊びを始めたそう。さらに、投稿主さんの手に顎を乗せるようにして眠り始めたそうです。

現在のみるくちゃんは、投稿主さんの腕を引っ張って食べようとするほど食いしん坊なのだとか。仲睦まじいふたりの姿を見ていると、運命の出会いだったのかも…と感じてしまいますね。

この投稿には「素敵なご家族に出会えてよかった」「遠回りしたけど本当によかったね」「優しい人って分かるのかもしれませんね」などの温かなコメントが寄せられています。

みるくちゃんの日常はInstagramアカウント「nsy__coco24」の他の投稿からチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nsy__coco24」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。