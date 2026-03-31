【かわいい恐竜再び！】全国銘菓展「恐竜総選挙」1位の「お花見ザウルス」が4月から熱海市の間瀬本店などで限定販売スタート

3月18日から23日まで日本橋三越本店で行われた「第80回 全国銘菓展」で、かわいい容姿から「食べるのが惜しい」と話題になった和菓子「お花見ザウルス」。製造、販売する菓子舗 間瀬（静岡県熱海市）が4月1日から本店含む直営4店舗で限定商品として取り扱います。

「全国銘菓展」 の「恐竜総選挙」で1位に輝いた「お花見ザウルス」が再び登場！

全国銘菓展は、全国銘産菓子工業協同組合と三越伊勢丹が共催し、創業60年以上・三代続く老舗和菓子店を中心に、全国各地の和菓子店が一堂に会する催事。

「恐竜」をテーマに実施された第80回の全国銘菓展。催事内で行われた人気投票「恐竜総選挙」でお花見ザウルスは519票を獲得し、1位に輝きました（投票総数は3007票）

例年「猫」「虹」「水族館」「宇宙」などの親しみやすいテーマで伝統の技に新しい表現を加え、多くの幅広い世代に和菓子の魅力を発信しています。今年は「恐竜」がテーマで、全国の菓子舗が作った恐竜テーマの和菓子が会場に集まりました。

なかでも明治5年創業の「菓子舗 間瀬」が出品した練り切り「お花見ザウルス」は肉食恐竜らしからぬ？癒し系の愛らしい表情が人気を博し、期間内で700個を売り上げました。

会場で行われた和菓子の人気投票（「恐竜総選挙」）で1位を獲得し、SNSなどでも話題に。編集担当も会場に足を運びましたが、「お花見ザウルス」をはじめ、たくさんのかわいい恐竜の和菓子たちに目移りしてしまいました。

「菓子舗 間瀬」 の6代目である間瀬智仁さんが自身の「和菓子が好き、争いごとが嫌い」という、自身の性格を映したような恐竜にしたいと思いを込めた「お花見ザウルス」。 団子をくわえる所などのデザインに苦労をしたそうです

「菓子舗 間瀬」の広報担当者によると「開店直後から30名近くのお客様が並ばれて、行列となりました。毎日1〜2時間程度で当日分は完売しました」という人気ぶり。

「お花見ザウルス」は催事限定の商品として発売されましたが、購入者から「かわいくて食べるのが惜しい」「なんとも言えない表情が愛らしい、少しずつ表情が違うのでどの子にしようか迷ってしまう」など、多くの反響を受け、このほどの再発売が決まりました。

「お花見ザウルス」購入者にはかわいいイラストのカードも！

購入者に配布されるお花見ザウルスのカード

催事ではお花見ザウルスのカードも同時に購入者の方に配布されましたが、このカードも引き続き配布されるとのこと。食べてしまうと手元に残らないお菓子だけに、カードの配布は嬉しい特典です。

発売は4月1日から間瀬の直営店4店舗（本店、網代駅前店、熱海咲見町店、ラスカ熱海店）で行います（オンラインショップや百貨店での販売は行わないとのこと）。価格は催事と同じく864円（税込）です。

現状では4月1日から全店舗合わせて一日100個限定の発売予定で、売れ行き次第では追加製造を検討しているそうです。

また、催事に登場した琥珀糖をパズルのピースに見立てた 「恐竜パズル〜トリケラトプス〜」 も限定発売されます。

「恐竜パズル〜トリケラトプス〜」。味はラムネ、りんご、ミントの三種類で構成されています。完成させるとかわいいトリケラトプスに！

催事で「お花見ザウルス」 「恐竜パズル〜トリケラトプス〜」が気になっていた方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

文／おとなの週末編集部

「お花見ザウルス」の他にも！かわいい恐竜の和菓子がたくさん集まった第80回の全国銘菓展（27枚）