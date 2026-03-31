開幕８連敗のJ３クラブが、48歳指揮官と契約解除「全ては私に責任があります」。新監督就任も発表
J３のAC長野パルセイロは３月31日、藤本主税監督が30日をもって契約解除となったことを発表した。
昨季からチームを率いる48歳は、２年目の今季はここまで思うような成果を残せず。チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）で、２つのPK戦負けを含み開幕から８連敗と苦境に陥っている。
藤本監督はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメント。
「日頃よりAC長野パルセイロを支えてくださるパートナー企業の皆様、ファン・サポーターの皆様、この度は不甲斐ない成績により大きな失望を与えてしまった事、心よりお詫び申し上げます。
先日のFC岐阜戦を最後に、AC長野パルセイロを離れることになりました。１年３ヶ月という短い時間ではありましたが、自分なりに試行錯誤しながら努力して参りました。しかし、力及ばず、皆様の期待に応えることができませんでした。
勝負の世界である以上、全ては私に責任があります。
苦しい状況下でも明るく振る舞ってくれた選手たち、私が仕事しやすいように気遣い支えてくれたスタッフ、監督一年生として勝負をさせてくれた西山スポーツダイレクター、厳しい財政の中でも最大限サポートしてくれた澁谷社長をはじめクラブの方々、皆さんの支えに心から感謝しています。
私は長野を離れますが、百年構想リーグ後半戦、そして26/27シーズンでAC長野パルセイロが上昇気流に乗り躍進してくれること、そしてファン・サポーターの皆さんをはじめ、選手、スタッフ、クラブが笑顔になれる瞬間がたくさん訪れることを心から祈っています。本当にありがとうございました」
なお、クラブは同日に石原田啓太ヘッドコーチの契約解除、小林伸二氏の監督就任、長島裕明氏のヘッドコーチ就任もあわせて発表している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨季からチームを率いる48歳は、２年目の今季はここまで思うような成果を残せず。チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）で、２つのPK戦負けを含み開幕から８連敗と苦境に陥っている。
藤本監督はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメント。
先日のFC岐阜戦を最後に、AC長野パルセイロを離れることになりました。１年３ヶ月という短い時間ではありましたが、自分なりに試行錯誤しながら努力して参りました。しかし、力及ばず、皆様の期待に応えることができませんでした。
勝負の世界である以上、全ては私に責任があります。
苦しい状況下でも明るく振る舞ってくれた選手たち、私が仕事しやすいように気遣い支えてくれたスタッフ、監督一年生として勝負をさせてくれた西山スポーツダイレクター、厳しい財政の中でも最大限サポートしてくれた澁谷社長をはじめクラブの方々、皆さんの支えに心から感謝しています。
私は長野を離れますが、百年構想リーグ後半戦、そして26/27シーズンでAC長野パルセイロが上昇気流に乗り躍進してくれること、そしてファン・サポーターの皆さんをはじめ、選手、スタッフ、クラブが笑顔になれる瞬間がたくさん訪れることを心から祈っています。本当にありがとうございました」
なお、クラブは同日に石原田啓太ヘッドコーチの契約解除、小林伸二氏の監督就任、長島裕明氏のヘッドコーチ就任もあわせて発表している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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