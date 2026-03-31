ＳＶリーグ男子の広島サンダーズは３１日、５月３１日付で井上慎一朗選手、武智洸史選手が引退、クーパー・ロビンソン選手、フェリペ・ロケ選手が退団すると発表した。今後については４選手とも未定。



【井上選手のコメント】

今シーズンをもって引退することになりました。

９シーズンという長い時間を広島サンダーズの一員として戦ってこれたことを誇りに思います。これまで支えてくださったファンの皆様、関わってくれた全ての方々、そして家族に心から感謝しています。苦しい時も皆さんの応援があったからこそ立ち上がることができました。僕はこのチームが大好きです。最高のメンバーと THUNDY の皆様で最高の景色を観られるよう、残りのリーグ戦チーム一丸となって走り切ります！本当に今までありがとうございました。





【武智選手のコメント】THUNDY の皆様、いつも広島サンダーズへの温かいご声援ありがとうございます！この度、今シーズンをもって引退する事となりました。ファンの皆様はじめ、切磋琢磨したチームメイト、チームスタッフ、恩師、家族、たくさんの方々の支えがあり、バレーボールを最大限に楽しむことができました。チームに入団して８シーズン、皆様とサンダーズで戦えたことは僕の誇りです。これまで自分のバレーボール人生に関わってくださった全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。今後も「感謝の気持ちを忘れずに」新たな環境でも自分らしく頑張ります！本当にありがとうございました。今シーズンも最後まで共に戦いましょう！（２０２６年３月３１日）