「子供に見せられんわ」きかんしゃトーマス公式、4月カレンダー壁紙に賛否の声「何しとんねん」「やめろ」
きかんしゃトーマス公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。健康診断の季節にちなんだ壁紙として配布されましたが、トップハム・ハット卿と男性の構図が思わぬ反応を呼んでいます。
【写真】きかんしゃトーマス公式の問題のカレンダー壁紙
青い背景に4月のカレンダーと、トップハム・ハット卿と男性のイラストが描かれた壁紙です。両手を上げるハット卿の腹囲を男性がメジャーで測る構図となっており、この見た目がさまざまな解釈を呼ぶこととなりました。
コメントでは「トップハメ・ハット卿やめろ」「なんでそれにするんだよww子供に見せられんわw」「何しとんねん公式！！！w」「あれ？ん？？……いや、気のせいか…」「ちょっと説明がほしい…」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】きかんしゃトーマス公式の問題のカレンダー壁紙
4月の壁紙で思わぬ騒動同アカウントは「4月のカレンダー壁紙 健康診断の季節にぴったりな壁紙をご用意しました ぜひ使ってみてくださいね」とつづり、画像を1枚載せています。
青い背景に4月のカレンダーと、トップハム・ハット卿と男性のイラストが描かれた壁紙です。両手を上げるハット卿の腹囲を男性がメジャーで測る構図となっており、この見た目がさまざまな解釈を呼ぶこととなりました。
「ねむれないクランキー」「このお話は...」と続けて、「シリーズ6 第134話【ねむれないクランキー】」の内容であることを明かした同アカウント。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)