きかんしゃトーマス公式Xは3月30日に投稿を更新。4月のカレンダー壁紙を公開しましたが、そのビジュアルに賛否の声が集まっています。（サムネイル画像出典：きかんしゃトーマス公式Xより）

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きかんしゃトーマス公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。健康診断の季節にちなんだ壁紙として配布されましたが、トップハム・ハット卿と男性の構図が思わぬ反応を呼んでいます。

【写真】きかんしゃトーマス公式の問題のカレンダー壁紙

4月の壁紙で思わぬ騒動

同アカウントは「4月のカレンダー壁紙　健康診断の季節にぴったりな壁紙をご用意しました　ぜひ使ってみてくださいね」とつづり、画像を1枚載せています。

青い背景に4月のカレンダーと、トップハム・ハット卿と男性のイラストが描かれた壁紙です。両手を上げるハット卿の腹囲を男性がメジャーで測る構図となっており、この見た目がさまざまな解釈を呼ぶこととなりました。

コメントでは「トップハメ・ハット卿やめろ」「なんでそれにするんだよww子供に見せられんわw」「何しとんねん公式！！！w」「あれ？ん？？……いや、気のせいか…」「ちょっと説明がほしい…」などの声が寄せられています。

「ねむれないクランキー」

「このお話は...」と続けて、「シリーズ6 第134話【ねむれないクランキー】」の内容であることを明かした同アカウント。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)