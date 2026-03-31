セブン−イレブン・ジャパンは、「セブンカフェスムージー」から、6種類のフルーツを贅沢に使用した「フルーツミックススムージー」を3月31日に、首都圏を除く全国のセブン−イレブンで発売する。

また「セブンカフェ スムージー」では、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」に加えて、「フルーツミックススムージー」、「アサイーバナナスムージー」を今年の定番商品として新たにラインアップした。がんばった日の自分に贈るご褒美として、あるいは、日々の食生活で果物を手軽に摂る手段として、ぜひ異なる味わいのスムージーから好みの商品を見つけて楽しんでほしい考え。



「フルーツミックススムージー」

セブン−イレブンでは、「フルーツを手軽に楽しみたい」という消費者の声が多いことを受け、今年に販売する「セブンカフェ スムージー」のラインアップにフルーツ系を充実させた。好評を得ている「ベリーベリーヨーグルトスムージー」に加えて、昨年上期のスムージーカテゴリーにおいて販売数・リピート率ともNo.1の「アサイーバナナスムージー」を3月10日から順次リニューアル発売したほか、今回、バナナ・みかん・りんご・パイナップル・レモン・マンゴーのフルーツ6種を詰め込んだ贅沢仕様の「フルーツミックススムージー」を新たな定番商品として発売する。

「フルーツミックススムージー」は、バナナ・みかん・りんご・パイナップル・レモン・マンゴーという6種類のフルーツを楽しめるスムージー。手に取りやすい価格で、果物の贅沢な味わいを堪能できる。

［小売価格］276円（税別）

［発売日］3月31日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp