

「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」

やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」を4月1日から、九州内の駅・空港・サービスエリア、やまや公式オンラインショップ、やまや直営物販店にて順次発売する。

近年、菓子市場においては、物価上昇の影響を背景に手に取りやすい価格帯の商品への需要が高まっている。また、ビスケット菓子は、安定した需要と高い市場構成比を持ち、幅広い層に支持される分野として注目されている。

やまやではこれまで、明太子を使った米菓やおつまみを中心に展開してきたが、こうした背景をうけ、より幅広い層に喜んでもらえる「洋菓子ラインアップ」の拡充に着手。



「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」（個包装パッケージ・中身）

今回、明太子とチーズを組み合わせた新たな洋菓子カテゴリの商品として、「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」を開発した。手頃な価格帯で複数購入もしやすく、“お配り用土産”として大人数にも配りやすい博多の新しい定番土産を目指す。

「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」は、濃厚なチーズの風味に、明太子のピリッとした辛味が効いたワッフルクッキー。パリッとサクッとした食感で、甘さと辛さの絶妙なバランスがクセになる味わいに仕上げた。個包装で分けやすく、シェアしやすいため、お土産やちょっとした手土産にも最適だという。

［小売価格］

10枚入：594円

20枚入：960円

（すべて税込）

［発売日］4月1日（水）

やまやコミュニケーションズ＝https://www.yamaya.com