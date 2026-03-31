稲葉友、ルーティーン明かす「木曜日は…」 サプライズで子ども思いの姿も見せる
俳優の稲葉友（33）が3月31日、都内で行われたテレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』記者会見に登場。“ルーティーン”を明かした。
【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友ら
作品名にちなんで、曜日のルーティーンについて質問を受けた稲葉。「木曜日は大人しくしています」と答えた。
この理由について、毎週金曜に生放送のラジオのレギュラー番組を務めていることを挙げ「なるべく予定は木曜以外に入れている」と話した。
会見には、子役の山本弓月（7）がサプライズで登場。隣に座った稲葉は、山本を気遣うように視線を送っていた。山本から贈られた自身の似顔絵にも笑顔を見せて喜んでいた。
原作は、U-NEXTが手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作で、沢村一樹が連続ドラマで初めてチーフ監督を務める。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友ら
作品名にちなんで、曜日のルーティーンについて質問を受けた稲葉。「木曜日は大人しくしています」と答えた。
この理由について、毎週金曜に生放送のラジオのレギュラー番組を務めていることを挙げ「なるべく予定は木曜以外に入れている」と話した。
原作は、U-NEXTが手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作で、沢村一樹が連続ドラマで初めてチーフ監督を務める。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。