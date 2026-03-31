嵐の二宮和也（42）と女優の池田エライザ（29）が31日、都内で行われた「丸亀製麺新商品発表会」に登壇した。

2人は4月7日から発売される、うどんとご飯が合わさった新商品「丸亀うどんメシ」のCMに出演する。「丸亀うどんメシ」はうどんとご飯のエネルギー同士をかけ合わせた商品で、「本能全開」がキャッチコピー。会見では2人本能に迫る質問に沿ってトークを展開した。

「理性より本能が勝つ瞬間は？」という問いに池田は「お昼寝」と回答。「20代は本能を無視して自分を忙しくすることが大事なんじゃないかって思っていた期間でした。最近はその自分を許してあげたり甘やかしてあげたりするようになって、睡眠欲にはあらがわないようになりました」と変化を明かした。

二宮は「感動」と回答。その理由について「スポーツとかから与えられる感動は、どのスポーツを見ても我々に感動を与えてくれる。本能に訴えかけられているからなのかなと」と語った。直近では「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」として、キャンプ取材や、会場となった東京ドームなどへ足を運んでいた。