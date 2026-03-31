女優の池田エライザ（29）が31日、都内で行われた「丸亀製麺新商品発表会」に登壇した。

池田は嵐の二宮和也（42）と4月7日から発売される、うどんとご飯が合わさった新商品「丸亀うどんメシ」のCMに出演する。

「丸亀うどんメシ」はうどんとご飯のエネルギー同士を掛け合わせた商品で、「本能全開」がキャッチコピー。会見では2人本能に迫る質問に沿ってトークを展開した。

「本能（感情）を押さえて後悔したことは？」という問いに、池田は「バレンタイン」とし「学生時代の甘酸っぱいのじゃなくて…」と大人になってから体験したほろ苦い思い出を回想。「現場に差し入れしようかなって迷ったんですけど、『ちょっと迷惑かな』『他の方にプレシャーを与えたらどうしよう』と思って現場に行ったら、皆さんバレンタインのプレゼントを用意してくださっていて…」と控えめな行動が“裏目”に。「手ぶらできてしまって非常に後悔したので、これは自分の気持ちに素直に従っておけば良かったなと。深読みしすぎてしまいました」と悔いていた。

CMについて、池田は「現場の楽しさとか勢いみたいなものがグッと詰まったCMになっていて、早く皆さんにみていただきたいです」と呼びかけた。

CMは4月7日から計4本全国で放送が始まり、同3日から予告編が放送される。