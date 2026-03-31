「20年以上同じ携帯会社を使っている」70代の父、スマホ代は月1万円前後…。長年使っている安心感は大きいけれど、“そのまま”でいい？ 格安SIMも含めた考え方を整理します

70代で月1万円のスマホ代は高いのか

結論から言うと、月1万円前後という金額はやや高めの水準です。特に大手キャリアのプランをそのまま使い続けている場合、この金額になることは珍しくありませんが、現在の料金体系を考えると見直しの余地があるケースが多いです。

一般的に、スマホの利用が比較的少ない高齢層の場合、データ使用量はそれほど多くないことが多く、本来はもっと低い料金でも十分に使える可能性があります。それにもかかわらず高額になっている場合、プランが実態に合っていない可能性が考えられます。

ただし、単純に高いか安いかだけで判断するのではなく、使い方や安心感とのバランスを考えることが重要です。



長年同じ携帯会社を使い続けるメリット

20年以上同じ携帯会社を利用している場合、その継続には理由があります。特に高齢の方にとっては、価格以上に重要な価値が含まれています。



操作やサポートに慣れている安心感

長く使っていることで、操作方法やサポートの受け方に慣れているという安心感があります。新しいサービスに変更すると、使い方が分からなくなる不安が生じることもあります。



店舗で相談できる環境がある

大手キャリアの大きな特徴は、対面でサポートを受けられる点です。トラブルがあった際に直接相談できる環境は、高齢者にとって大きな安心材料になります。



トラブル時の対応が分かりやすい

長年使っていると、困ったときにどこに連絡すればよいかが明確になります。この積み重ねが、安心して使い続ける理由になっています。



“そのまま”にしておくデメリット

一方で、長年同じ契約を続けることで、見えにくいデメリットも生じます。



利用状況に合っていない可能性がある

昔の契約内容のままになっていると、現在の使い方に対して過剰なプランになっていることがあります。特にデータ容量が多すぎるケースはよく見られます。



不要なオプションが残っていることがある

長期間の契約では、過去に追加したオプションがそのまま残っていることがあります。使っていないサービスに料金を支払っている可能性もあります。



より安い選択肢を見逃している

通信業界は大きく変化しており、以前よりも低価格で使えるサービスが増えています。それを知らないまま、割高な状態を維持していることもあります。



格安SIMは高齢の方にも向いているのか

格安SIMは料金の安さが魅力ですが、高齢の方にも適しているかは慎重に判断する必要があります。

基本的な通話やインターネット利用であれば問題なく使えるケースが多く、利用状況によっては月額を半分以下に抑えることも可能です。特にデータ使用量が少ない場合には、大きな節約効果が期待できます。

ただし、サポートがオンライン中心になる点や、店舗が少ない点は注意が必要です。スマホ操作に不安がある場合や、対面サポートを重視する場合は、この点がデメリットになる可能性があります。



無理なく見直すための考え方

高齢の家族の通信費を見直す際には、単に安さだけを追求するのではなく、安心して使えるかどうかを重視することが大切です。

まずは現在の使用状況を確認し、どの程度のデータ通信や通話を行っているのかを把握します。そのうえで、明らかに過剰なプランになっていないかをチェックします。

その後、いきなり大きく変更するのではなく、小さな見直しから始めるのが現実的です。例えば、同じキャリア内でより安いプランに変更するだけでも、一定の節約効果があります。

さらに、本人の理解や納得を得ることも重要です。無理に変更すると、使いづらさや不安につながる可能性があるため、丁寧に説明しながら進めることが必要です。



家族としてどこまで関わるべきか

高齢の親のスマホ契約にどこまで関与するかは難しい問題ですが、通信費は家計全体にも関わるため、適度なサポートが求められます。

特に、契約内容の確認や見直しの提案は、家族がサポートすることでスムーズに進むことが多いです。ただし、最終的な判断は本人の意思を尊重することが大切です。

安心感とコストのバランスを一緒に考えることで、納得のいく選択ができるようになります。



まとめ

70代でスマホ代が月1万円前後というのは、一般的な範囲ではあるものの、見直しによって下げられる可能性が高い水準です。特に利用状況に対して過剰なプランになっている場合は、無駄な支出が発生している可能性があります。

一方で、長年同じ携帯会社を使い続けている安心感やサポート体制は大きな価値でもあります。そのため、単純に安さだけで判断するのではなく、使いやすさや安心感とのバランスを考えることが重要です。

格安SIMも有力な選択肢の一つですが、無理に切り替えるのではなく、段階的な見直しや本人の理解を重視することが大切です。まずは現状を把握し、無理のない範囲で改善していくことが、家計と安心の両立につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー