「20年以上同じ携帯会社を使っている」70代の父、スマホ代は月1万円前後…。長年使っている安心感は大きいけれど、“そのまま”でいい？ 格安SIMも含めた考え方を整理します

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70代の親が長年同じ携帯会社を使い続けていて、スマホ代が月1万円前後かかっている。 この状況に対して、「安心感があるからこのままでいいのか、それとも見直したほうがいいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。長く使っていることによる信頼や慣れは大きな価値ですが、一方で通信費は見直しによって大きく節約できる固定費でもあります。 本記事では、高齢の家族のスマホ代をどう考えるべきか、そして格安SIMという選択肢を含めて、無理のない見直し方を丁寧に解説します。

70代で月1万円のスマホ代は高いのか

結論から言うと、月1万円前後という金額はやや高めの水準です。特に大手キャリアのプランをそのまま使い続けている場合、この金額になることは珍しくありませんが、現在の料金体系を考えると見直しの余地があるケースが多いです。
一般的に、スマホの利用が比較的少ない高齢層の場合、データ使用量はそれほど多くないことが多く、本来はもっと低い料金でも十分に使える可能性があります。それにもかかわらず高額になっている場合、プランが実態に合っていない可能性が考えられます。
ただし、単純に高いか安いかだけで判断するのではなく、使い方や安心感とのバランスを考えることが重要です。
 

長年同じ携帯会社を使い続けるメリット

20年以上同じ携帯会社を利用している場合、その継続には理由があります。特に高齢の方にとっては、価格以上に重要な価値が含まれています。
 

操作やサポートに慣れている安心感

長く使っていることで、操作方法やサポートの受け方に慣れているという安心感があります。新しいサービスに変更すると、使い方が分からなくなる不安が生じることもあります。
 

店舗で相談できる環境がある

大手キャリアの大きな特徴は、対面でサポートを受けられる点です。トラブルがあった際に直接相談できる環境は、高齢者にとって大きな安心材料になります。
 

トラブル時の対応が分かりやすい

長年使っていると、困ったときにどこに連絡すればよいかが明確になります。この積み重ねが、安心して使い続ける理由になっています。
 

“そのまま”にしておくデメリット

一方で、長年同じ契約を続けることで、見えにくいデメリットも生じます。
 

利用状況に合っていない可能性がある

昔の契約内容のままになっていると、現在の使い方に対して過剰なプランになっていることがあります。特にデータ容量が多すぎるケースはよく見られます。
 

不要なオプションが残っていることがある

長期間の契約では、過去に追加したオプションがそのまま残っていることがあります。使っていないサービスに料金を支払っている可能性もあります。
 

より安い選択肢を見逃している

通信業界は大きく変化しており、以前よりも低価格で使えるサービスが増えています。それを知らないまま、割高な状態を維持していることもあります。
 

格安SIMは高齢の方にも向いているのか

格安SIMは料金の安さが魅力ですが、高齢の方にも適しているかは慎重に判断する必要があります。
基本的な通話やインターネット利用であれば問題なく使えるケースが多く、利用状況によっては月額を半分以下に抑えることも可能です。特にデータ使用量が少ない場合には、大きな節約効果が期待できます。
ただし、サポートがオンライン中心になる点や、店舗が少ない点は注意が必要です。スマホ操作に不安がある場合や、対面サポートを重視する場合は、この点がデメリットになる可能性があります。
 

無理なく見直すための考え方

高齢の家族の通信費を見直す際には、単に安さだけを追求するのではなく、安心して使えるかどうかを重視することが大切です。
まずは現在の使用状況を確認し、どの程度のデータ通信や通話を行っているのかを把握します。そのうえで、明らかに過剰なプランになっていないかをチェックします。
その後、いきなり大きく変更するのではなく、小さな見直しから始めるのが現実的です。例えば、同じキャリア内でより安いプランに変更するだけでも、一定の節約効果があります。
さらに、本人の理解や納得を得ることも重要です。無理に変更すると、使いづらさや不安につながる可能性があるため、丁寧に説明しながら進めることが必要です。
 

家族としてどこまで関わるべきか

高齢の親のスマホ契約にどこまで関与するかは難しい問題ですが、通信費は家計全体にも関わるため、適度なサポートが求められます。
特に、契約内容の確認や見直しの提案は、家族がサポートすることでスムーズに進むことが多いです。ただし、最終的な判断は本人の意思を尊重することが大切です。
安心感とコストのバランスを一緒に考えることで、納得のいく選択ができるようになります。
 

まとめ

70代でスマホ代が月1万円前後というのは、一般的な範囲ではあるものの、見直しによって下げられる可能性が高い水準です。特に利用状況に対して過剰なプランになっている場合は、無駄な支出が発生している可能性があります。
一方で、長年同じ携帯会社を使い続けている安心感やサポート体制は大きな価値でもあります。そのため、単純に安さだけで判断するのではなく、使いやすさや安心感とのバランスを考えることが重要です。
格安SIMも有力な選択肢の一つですが、無理に切り替えるのではなく、段階的な見直しや本人の理解を重視することが大切です。まずは現状を把握し、無理のない範囲で改善していくことが、家計と安心の両立につながります。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー