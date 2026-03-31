“新婚ほやほや”少女時代・ティファニー＆ピョン・ヨハン、ラブラブぶりアピール？愛犬ショットが話題

少女時代のティファニーと夫で俳優のピョン・ヨハンが、同じ日にそれぞれの日常を公開し、甘い新婚ムードを漂わせた。

3月30日、ピョン・ヨハンは自身のSNSにハートとバラの絵文字とともに複数の写真を投稿。続いて同日、ティファニーも近況写真を公開し、注目を集めた。

【写真】ティファニー＆ピョン・ヨハン、匂わせ愛犬ショット

公開された写真には、ピョン・ヨハンがレザージャケット姿で劇場前に立つ様子や、愛犬と散歩を楽しむリラックスした姿が収められている。一方、ティファニーも同じ愛犬を抱きながら明るい笑顔を見せ、華やかな衣装で愛らしい魅力を放っている。

特に2人が同じ日、同じ愛犬と過ごす様子をそれぞれ公開したことで、共に時間を過ごしていたのではないかとの見方が広がっている。

これを見たネットユーザーからは、2人の自然体な新婚生活に温かい応援の声が寄せられている。

（写真＝ピョン・ヨハンInstagram）

（写真＝ティファニーInstagram）

なお、ピョン・ヨハンとティファニーは今年2月に婚姻届を提出し、法的にも夫婦となった。2人は結婚前から公開恋愛を続けており、深い信頼と愛情をもとに夫婦としての歩みをスタートさせた。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。