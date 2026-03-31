秋野暢子、“プロ級”麒麟の親子イラストが話題「色使いがセンスしかない」「生命力感じる作品」
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の秋野暢子が3月30日、自身のInstagramを更新。自作のイラストを公開し、話題となっている。
【写真】69歳ベテラン女優「色使いがセンスしかない」“プロ級”麒麟の自作イラスト
秋野は「麒麟の親子を描きました」とつづり、写真を投稿。黄色のキャンバスに、白の縁取りでカラフルな模様を付けた麒麟と、ピンクや黄色、赤色などの蝶々と、麒麟を覆うような葉っぱが描かれたイラストを披露した。「いたわりあう親子です。どうでしょうか？」とイラストについて記していた。
この投稿には「カラフルな麒麟に引き込まれます」「プロ級の上手さ」「色使いがセンスしかない」「生命力感じる作品」「才能に感動」「見ていて元気がもらえる」「芸術的で、ずっと見ていたくなります」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「色使いがセンスしかない」“プロ級”麒麟の自作イラスト
◆秋野暢子、カラフルな麒麟のイラストを公開
秋野は「麒麟の親子を描きました」とつづり、写真を投稿。黄色のキャンバスに、白の縁取りでカラフルな模様を付けた麒麟と、ピンクや黄色、赤色などの蝶々と、麒麟を覆うような葉っぱが描かれたイラストを披露した。「いたわりあう親子です。どうでしょうか？」とイラストについて記していた。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「カラフルな麒麟に引き込まれます」「プロ級の上手さ」「色使いがセンスしかない」「生命力感じる作品」「才能に感動」「見ていて元気がもらえる」「芸術的で、ずっと見ていたくなります」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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