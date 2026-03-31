ハイヒール・モモコ、長男夫婦披露宴での“特製プチギフト”公開 顔写真入りデザインで「みんな顔からパクパク食べたよと」
【モデルプレス＝2026/03/31】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月30日、自身のInstagramを更新。長男夫妻の披露宴で配った特製のプチギフトを公開し、注目を集めている。
【写真】62歳ベテラン芸人「食べるのもったいない」長男夫婦の顔写真入りプチギフト
モモコは「長男披露宴のお帰りにお渡したプチギフト」とつづり、馬に乗った新婦と、馬の手綱を持つ長男の写真がプリントされた包装紙に包まれたギフトの写真を投稿。大好きだという大阪銘菓に長男夫妻の顔をプリントしてもらったことを明かし、見事にプリントされた饅頭も披露している。モモコは「みんな顔からパクパク食べたよと 連絡くれました」と報告していた。
この投稿は「素敵なプチギフト」「食べるのもったいない」「最高の新郎新婦」「写真が素敵」「幸せ姿にほっこり」などと反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】62歳ベテラン芸人「食べるのもったいない」長男夫婦の顔写真入りプチギフト
◆ハイヒール・モモコ、長男夫妻の披露宴でのプチギフト公開
モモコは「長男披露宴のお帰りにお渡したプチギフト」とつづり、馬に乗った新婦と、馬の手綱を持つ長男の写真がプリントされた包装紙に包まれたギフトの写真を投稿。大好きだという大阪銘菓に長男夫妻の顔をプリントしてもらったことを明かし、見事にプリントされた饅頭も披露している。モモコは「みんな顔からパクパク食べたよと 連絡くれました」と報告していた。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿は「素敵なプチギフト」「食べるのもったいない」「最高の新郎新婦」「写真が素敵」「幸せ姿にほっこり」などと反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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