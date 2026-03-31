【ネル ～コールサインダブルオー～】 受注期間：3月31日～6月17日 2027年2月 発売予定 価格：25,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ネル ～コールサインダブルオー～」を2027年2月に発売する。受注期間は6月17日まで。価格は25,500円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属、C&Cのリーダー「ネル」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

「ツイン・ドラゴン」を手に戦場を縦横無尽に駆け抜ける迫力の瞬間を、こだわりの造形と彩色で立体化しており、躍動感あふれる大胆なポージングに鋭く睨みつける表情と勝ち気な笑みが重なり、ネルらしい豪快で圧倒的な存在感を演出している。

角度によって異なる表情を見せる造形により、戦闘の高揚感まで感じられる仕上がりとなっており、メイド服の上に羽織ったスカジャンは、パール塗装による独特の質感表現に加え、背面や袖に施された刺繍まで丁寧に再現。さらに、チェーンで繋がれた二挺一対のサブマシンガン「ツイン・ドラゴン」も、リアリティを追求した造形で仕上げている。

「ネル ～コールサインダブルオー～」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約320mm

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※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。