◆米大リーグ ブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

１８・４４メートルを隔てて、元ジャイアンツのエースが、元ジャイアンツの４番と対峙した。互いに目は合わさない。２回２死での第１打席。菅野智之はフルカウントからの７球目、カットボールで岡本和真のバットに空を切らせた。「特別な感じはやっぱりありました。絶対に抑えたいと思っていました」

５回先頭の第２打席はフルカウントから８球目。外角へのカットボールは四球の判定で、捕手グッドマンがチャレンジを要求した。ＡＢＳ判定の結果わずかに１・８インチ（４・５センチ）外れて判定は覆らなかったが、持ち球を駆使した真っ向勝負だった。菅野が振り返ったのは、カウント２―２からの５球目。この日の最速９４・５マイル（１５３キロ）の内角直球だ。

「あのボールに手を出さない辺りがさすがだなと。僕の中でも渾身（こんしん）の１球だったんですけど、しっかり見逃してくる。間違いなく（メジャーで）活躍するんじゃないかと思いました」

岡本を一塁に置いて２死を奪ったところで、この日同点ソロを浴びたスプリンガーに打席がまわり、勝利投手の権利まであと１死で降板した。「和真にやられた、という感じですね。しっかり（アウトを）取っていれば、あのイニングを投げきれたと思うんで」と、分岐点となった打席を振り返った。

全７２球中、９４マイル（約１５１・３キロ）超えは９球。うち８球が岡本の打席だった。かつての同僚、そして、メジャーの舞台で再会した後輩に、ギアをあげ、魂のこもったボールを投げ込んだ３６歳。「和真のことは１８歳の時から成長を見てきている。感慨深いものがありました」としみじみ言った。

打球速度が１００マイルを越えたのは、スプリンガーの本塁打だけ。力強い直球と精度の高い変化球を自在に散りばめ、昨年のア・リーグ王者の強力打線にハード・コンタクトを許さなかった。ブ軍戦は通算４度目。「相手も僕のことを知っている。ゲームプランが、コーチ、キャッチャーと一致していたので、いけるという手応えがありました」

前夜、マイアミからのチャーター機が機材トラブルで遅延。トロント到着はこの日の午前３時半と過酷な移動になったが、ベテラン奮投に、打線も奮起。６回の一挙７点などで、チームは開幕４戦目で待望の今季初勝利をもぎ取った。

くしくも１年前の同日、オリオールズの新人としてメジャー・デビューを飾った場所で２年目がスタートした。「１年早いなと思いますね。時間の使い方や生活にも余裕がありますね。去年は一杯一杯だったが、今年はキャパが増えた。これも、あれもと思っちゃう性格なので、うまくバランスとりながら１年やれたらいい。自分の仕事を全うしたいと思っています。周囲が思っているほど弱いチームじゃない。皆パッションを持って、役割を理解してやっているので」。頼もしい言葉に充実感も漂った。