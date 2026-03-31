５回途中降板の菅野智之がピンチを乗り切ったナインを笑顔で迎えた　(カメラ・越川　亙)

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◆米大リーグ　ブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

　１８・４４メートルを隔てて、元ジャイアンツのエースが、元ジャイアンツの４番と対峙した。互いに目は合わさない。２回２死での第１打席。菅野智之はフルカウントからの７球目、カットボールで岡本和真のバットに空を切らせた。「特別な感じはやっぱりありました。絶対に抑えたいと思っていました」

　５回先頭の第２打席はフルカウントから８球目。外角へのカットボールは四球の判定で、捕手グッドマンがチャレンジを要求した。ＡＢＳ判定の結果わずかに１・８インチ（４・５センチ）外れて判定は覆らなかったが、持ち球を駆使した真っ向勝負だった。菅野が振り返ったのは、カウント２―２からの５球目。この日の最速９４・５マイル（１５３キロ）の内角直球だ。

　「あのボールに手を出さない辺りがさすがだなと。僕の中でも渾身（こんしん）の１球だったんですけど、しっかり見逃してくる。間違いなく（メジャーで）活躍するんじゃないかと思いました」

　岡本を一塁に置いて２死を奪ったところで、この日同点ソロを浴びたスプリンガーに打席がまわり、勝利投手の権利まであと１死で降板した。「和真にやられた、という感じですね。しっかり（アウトを）取っていれば、あのイニングを投げきれたと思うんで」と、分岐点となった打席を振り返った。

　全７２球中、９４マイル（約１５１・３キロ）超えは９球。うち８球が岡本の打席だった。かつての同僚、そして、メジャーの舞台で再会した後輩に、ギアをあげ、魂のこもったボールを投げ込んだ３６歳。「和真のことは１８歳の時から成長を見てきている。感慨深いものがありました」としみじみ言った。

　打球速度が１００マイルを越えたのは、スプリンガーの本塁打だけ。力強い直球と精度の高い変化球を自在に散りばめ、昨年のア・リーグ王者の強力打線にハード・コンタクトを許さなかった。ブ軍戦は通算４度目。「相手も僕のことを知っている。ゲームプランが、コーチ、キャッチャーと一致していたので、いけるという手応えがありました」

　前夜、マイアミからのチャーター機が機材トラブルで遅延。トロント到着はこの日の午前３時半と過酷な移動になったが、ベテラン奮投に、打線も奮起。６回の一挙７点などで、チームは開幕４戦目で待望の今季初勝利をもぎ取った。

　くしくも１年前の同日、オリオールズの新人としてメジャー・デビューを飾った場所で２年目がスタートした。「１年早いなと思いますね。時間の使い方や生活にも余裕がありますね。去年は一杯一杯だったが、今年はキャパが増えた。これも、あれもと思っちゃう性格なので、うまくバランスとりながら１年やれたらいい。自分の仕事を全うしたいと思っています。周囲が思っているほど弱いチームじゃない。皆パッションを持って、役割を理解してやっているので」。頼もしい言葉に充実感も漂った。