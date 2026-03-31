◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの救援左腕ロブレスキが３０日（日本時間３１日）、本拠地ガーディアンズ戦で１点ビハインドの７回に押し出し四球などで３点を失い、１―４とリードは４点に広がった。ドジャースは開幕３戦は救援陣が無失点に抑えていたが、同４戦目にして初失点となった。

この日の先発は佐々木朗希投手。オープン戦４登板で四球に苦しんで防御率１５・５８と不安を残してマウンドに上がったが、５回途中４安打１失点、２四球と粘りの投球を見せて勝利投手の権利こそつかめなかったが、粘投で最低限試合を作った。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は、１回裏先頭の１打席目は内角ボール気味のシンカーに詰まらされながらも、左翼の前に落ちるポテンヒット。開幕戦以来３試合、１３打席ぶり安打となった。これで昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「３５」とし、自己最長に王手をかけた。

３連勝中のドジャース。２６日（日本時間２７日）に本拠地で行われたＤバックスとの開幕戦は山本由伸投手が先発で６回２失点、その後はトライネン、クライン、スコットがいずれも１回無失点で８―２で勝利を飾った。続く第２戦は、シーハンが４回途中４失点となったが、その後はドライヤー、カスペリアス、スコット、ベシア、エンリケス、ディアスと無失点リレーで５―４で接戦を制した。さらに３戦目は、グラスノーが６回２失点、その後はベシア、クライン、ディアスと無失点でつなぎ、ブルペン陣が抜群の安定感を見せていた。