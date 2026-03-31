新年度が始まる4月。私たちの生活に関わる「医療」面で変わることは？

【妊婦対象「RSウイルスワクチン」原則無料に】

妊娠中の女性を対象にした「RSウイルスワクチン」の定期接種が始まります。対象となるのは、妊娠28週から36週までの妊婦です。

■赤ちゃんの重症化を防ぐ効果に

厚生労働省によりますと、このワクチンは妊婦が接種することで、RSウイルスを攻撃する抗体が胎児に移行します。その結果、生まれた後の赤ちゃんがRSウイルスに感染した際の肺炎や気管支炎などの重症化を防ぐ効果が確認されているということです。これまで任意接種の場合、費用はおよそ3万円でしたが、今回、定期接種になることで指定医療機関では原則無料で受けられるようになります。

■副反応やリスクは？

接種後には、頭痛や筋肉痛などの副反応が出ることがあります。また海外では、妊娠高血圧症候群のリスクが高まる可能性を指摘する報告もありますが、臨床試験ではリスクの増加は確認されていないということです。

母体を通じて胎児に免疫を与える「母子免疫ワクチン」が、予防接種法に基づく「努力義務」のある定期接種になるのは初めてです。

【心臓移植 余命1か月以内の60歳未満患者を最優先に】

■“6年待ち”の現実、見直しの背景とは

心臓移植手術について、余命1か月と予測される60歳未満の患者を最優先とする新たな選定基準が設けられ、4月から運用されます。

日本循環器学会と日本心臓移植学会によりますと、日本では脳死患者からの心臓提供が依然として少なく、これまでは心臓移植を受ける際、待機期間の長い患者が原則的に優先されてきましたが、緊急性の高い患者をより優先する運用に変わります。拡張型心筋症や先天性心疾患などの患者は、移植までの待機期間が平均で約6年と長く、今回の改正につながりました。

■公平性の確保へ

さらに施設間の公平性を保つため、心臓移植の審査を行う部会には全ての移植実施施設から少なくとも1名は参加することが決められています。一方で、長期間待機している患者への不利益をできるだけ抑えるため、施設ごとに最優先患者の上限を設けるなどの対応をするということです。日本臓器移植ネットワークの統計では2025年に脳死患者から提供を受けて行われた心臓移植の件数は116件で、平均すると月に約10件です。日本循環器学会などによると、4月以降の新たなルールのもとでは心臓移植を待つ患者のうち、最優先の基準に該当する人には、おおむね1か月以内に「心臓が提供される」という連絡が来るようになる見込みだということです。