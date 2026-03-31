菅井友香、世界目指す意欲語る プライベートの目標は「グループ時代の同い年の子と…」
俳優の菅井友香（30）が3月31日、都内で行われたテレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』記者会見に登場。新年度の目標を語った。
【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友ら
菅井は、野球選手が大リーグで活躍していることに触れ「自分も海外の作品に出演できるような実力つけられるようもっともっと頑張っていきたい」と力を込めた。
プライベートの目標では「グループ時代の同い年の子が富士山を一緒に登ろうと誘ってくれたので、30歳になった記念に初めての富士山に登ってみたい」と笑顔を見せた。
原作は、U-NEXTが手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作で、沢村一樹が連続ドラマで初めてチーフ監督を務める。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友ら
菅井は、野球選手が大リーグで活躍していることに触れ「自分も海外の作品に出演できるような実力つけられるようもっともっと頑張っていきたい」と力を込めた。
プライベートの目標では「グループ時代の同い年の子が富士山を一緒に登ろうと誘ってくれたので、30歳になった記念に初めての富士山に登ってみたい」と笑顔を見せた。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。