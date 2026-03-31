3月28日、岡山市北区真星（まなぼし）で、花火と夜桜を楽しむイベントが開かれました。地元企業の新たな取り組みで、そこには高齢化が進む地域の活性化に向けた思いがありました。

【写真を見る】「温かい感じが最高！」打上花火の製造業者が地域の祭りを復活 夜桜と花火の共演 思いを込めて…【岡山】

春の夜空を大輪が彩りました。

咲き始めたサクラとの共演です。

イベントは、岡山市中心部から北西に車で45分ほどの所にある北区真星で開かれました。

キッチンカーや出店も並びライトアップされたサクラのもと、多くの家族連れなどが楽しんでいました。

（訪れた人）

「コンパクトで温かい感じが最高だと思います」

「花火もサクラと一緒に見られるのは、すごく新しくていいと思います」

「Qお祭りは楽しいですか」「楽しい～～」

思いを込め

（ 喜多泰功記者）

「会場ではステイベントも行われていて、賑わいをみせています。」

「今回のイベントですが、一度は途絶えた地域の祭りを復活させようと初めて開かれたものです。」

「この場所では、約30年にわたり町内会の交流行事などが開かれてきました。しかし、住民の高齢化によって継続が難しくなり、おととし、幕を下ろしたのです。そんな中、地域の祭りを復活させようと動いたのは、地元で打上花火を製造する森上煙火工業所でした。」

（森上煙火工業所 森上真夢社長）

「花火ってやっぱりイベントを主催される方に呼んでいただいて上げることが基本なんですけど、地域の人と協力しながら、人が集う場所が作れたらいいなという思いでこういうイベントを企画しました」

ステージイベントなどこれまで各地の祭りに携わってきたノウハウも生かせたといいます。賛同してくれた企業の協賛も集まり入場料は無料に。約500人が訪れ、地域の人たちも今後の継続的な開催に期待を寄せます。



（真星町内会 難波信隆会長）

「ほんとすばらしいイベントをやってくれて、ほっとしております。毎年じゃなくて毎月でもやっていただければ」

締めくくりは「十八番の打上花火」

最後は、森上煙火工業所の十八番である打上花火で締めくくられました。

（訪れた人）

「上から下におりる花火とかも見られてきれいだった」「ピカピカできれいだった」

「（花火は）夏にあるイメージがあったんで、こうやって季節じゃない時に見ることができてうれしいです」）

（森上煙火工業所 森上真夢社長）

「いろいろな地域地域でやっぱり協力し合いながら、もっと楽しい企画をして、皆が本当に楽しめるようなイベントができたらなとは思います」

花火を通じて活性化を。地域のイベントを次の世代につないでいくための取り組みが続いていきます。