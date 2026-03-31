＜夫いるのに孤育て＞たっぷり昼寝！夜遅くまでスマホ。育休ってサイコー【第9話まんが：夫の気持ち】
俺はアサヒ。ついにコノミが出産しました。俺は3週間の育休をとる予定で、同僚のヤマナカも同時期にとるため、臨月のあいだ2人で盛り上がっていました。そんなときに先輩から「育休は3週間じゃ全然足りない」と言われ、疑問でしかありませんでした。しかしヤマナカからそそのかされ、「遊びを満喫するにはたしかに3週間じゃ足りないな」と納得。キャンプや温泉旅行、映画など、育休中の遊びの計画をたくさんたてたのです。今、俺の頭の中は、育児のことより遊びのことでいっぱいです。
俺は育休中、ゴロゴロしてスマホゲームをするのが日課になっていました。昼間も夜中もゲームで遊べるなんて、働いているときは無理です。改めて育休という制度に感謝！ コノミが何やら不満そうにしていたが、訳がわかりません。
そして俺は、3人から怒られることになりました。話しているうちに自分がしでかしたことがわかった俺は、必死でコノミに謝りました。しかしコノミは「冷静になりたい」と俺の実家に“避難”したのでした。もちろん俺は止めることができませんでした。
育休中、俺は遊びの計画をたてながら自分の時間を満喫していました。しかし父から怒りの電話がかかってきて、俺は泣く泣く観ようとしていた映画を中断して帰宅することに。
そして両親とコノミから激怒され、結局コノミとリクトは俺の実家へ。俺は何も言えませんでした。
翌日、ひとりになった部屋で、俺は父の「愛想を尽かされても仕方ない」という言葉を思い出しました。自分の行動を深く反省し、俺は育休を切り上げて仕事に復帰することを決意しました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
俺は育休中、ゴロゴロしてスマホゲームをするのが日課になっていました。昼間も夜中もゲームで遊べるなんて、働いているときは無理です。改めて育休という制度に感謝！ コノミが何やら不満そうにしていたが、訳がわかりません。
そして俺は、3人から怒られることになりました。話しているうちに自分がしでかしたことがわかった俺は、必死でコノミに謝りました。しかしコノミは「冷静になりたい」と俺の実家に“避難”したのでした。もちろん俺は止めることができませんでした。
育休中、俺は遊びの計画をたてながら自分の時間を満喫していました。しかし父から怒りの電話がかかってきて、俺は泣く泣く観ようとしていた映画を中断して帰宅することに。
そして両親とコノミから激怒され、結局コノミとリクトは俺の実家へ。俺は何も言えませんでした。
翌日、ひとりになった部屋で、俺は父の「愛想を尽かされても仕方ない」という言葉を思い出しました。自分の行動を深く反省し、俺は育休を切り上げて仕事に復帰することを決意しました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび