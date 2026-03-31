ABCテレビ、25年度の個人全体視聴率が2年連続3冠達成 大型単発番組に加えレギュラー番組が好調でけん引
ABCテレビはこのほど、2025年度の年間個人全体視聴率について全日帯・ゴールデン帯・プライム帯で1位となり、三冠を獲得したと発表した。
【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種
全日帯（6〜24時）は 3.5％、ゴールデン帯（19〜22時）は5.3％、プライム帯（19〜23時は 5.5％だった（ビデオリサーチ調べ 関西地区）。年度の3冠達成は2 年連続3 度目となる。
同局は「『M-1 グランプリ2025』『芸能人格付けチェック！2026 お正月スペシャル』『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間スペシャル』といった大型単発番組の高視聴率にくわえ、『おはよう朝日です』、『ポツンと一軒家』、『阪神タイガース野球中継』等レギュラー番組が好調で、全体をけん引しました」と説明した。
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全日帯（6〜24時）は 3.5％、ゴールデン帯（19〜22時）は5.3％、プライム帯（19〜23時は 5.5％だった（ビデオリサーチ調べ 関西地区）。年度の3冠達成は2 年連続3 度目となる。
同局は「『M-1 グランプリ2025』『芸能人格付けチェック！2026 お正月スペシャル』『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間スペシャル』といった大型単発番組の高視聴率にくわえ、『おはよう朝日です』、『ポツンと一軒家』、『阪神タイガース野球中継』等レギュラー番組が好調で、全体をけん引しました」と説明した。