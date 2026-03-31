嵐の二宮和也（42）が31日、都内で行われた「丸亀製麺新商品発表会」に登壇した。

二宮は女優の池田エライザ（29）と4月7日から発売される、うどんとご飯が合わさった新商品「丸亀うどんメシ」のCMに出演する。CMは同日から計4本全国放送が始まり、3日から予告編が放送される。

「丸亀うどんメシ」はうどんとご飯のエネルギー同士を掛け合わせた商品で、「本能全開」がキャッチコピー。会見では2人の本能に迫る質問にそってトークを展開した。「メンタルが参っている時についやってしまう行動」には、二宮は「何も考えない」と回答した。「僕は結構メンタルがまいるという行為があまりない人間」とし、「そうなった時は何も考えないんじゃないかなと。一人の時間が多くなるのかなと思いました」とあくまで仮定の上での答えとした。

池田は「3匹の猫に包まれる」と回答。池田も二宮同様に「あまり（メンタルが）まいることがない」としつつ「逆に猫たちが居てくれるからいやしてくれるのかなと」と愛猫が日々のいやしの1つと明かした。

会見では2人が「うどんメシ」を実食。昼食を抜き空腹の状態でありつき、二宮は「働いている皆さんの前で食う飯がうまい！」とあおって笑いを誘っていた。