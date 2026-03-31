俳優の貫地谷しほりさん（40）が、3月31日をもって所属事務所を退所し、4月から独立することを自身のSNSで報告しました。

貫地谷さんは俳優として、2008年に『エランドール賞』で新人賞を受賞し、2013年公開の映画『くちづけ』で『第56回ブルーリボン賞』の主演女優賞に輝くなど活躍。

自身のインスタグラムでは、中学2年生の時に芸能界に入り、26年間寄り添ってくれた所属事務所への感謝の言葉などがつづられています。

■以下、貫地谷しほりさんのコメント全文（インスタグラムより）

皆様に突然ですがご報告です。

本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました。

中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました。

夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました。

辛抱強く寄り添ってくれて26年。

これまでの経験が今の私を作ってくれました。

今までサポートしてくれた家族のようなスタッフと離れる事への不安はありますが、40歳になった私の新たな一歩を見守っていただけると嬉しいです。

こんなに長い間お仕事が出来ているのも、見てくださってる皆様、作り手の皆様、近くで支えてくれる皆様のお陰です。

本当にありがとうございます。

これからもマイペースではありますが頑張って参りますので、応援よろしくお願いします。

貫地谷しほり