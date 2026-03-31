低気圧が日本海を進み前線通過 近畿、沖縄では「警報級の大雨」おそれ

気象庁によると、低気圧が発達しながら日本海を進み、前線が通過する影響で、南西諸島から東日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定となっています。 大雨や暴風、高波のおそれがあります。近畿地方や沖縄地方では、雨雲が予想より発達した場合、「警報級の大雨」となるおそれがあります。

西日本～東日本 今後の見通し ４月４日ごろにも荒れた天気か

4月4日（土）頃にも再び低気圧が発達しながら進むため、西日本を中心に荒天や大雨となるおそれがあります。しています。

＜各地の雨の予想＞気象庁

南西諸島から西日本では1日にかけて、東日本では2日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒・注意してください。局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、近畿地方や沖縄地方では、雨雲が予想より発達した場合、「警報級の大雨」となるおそれがあります。

▼1日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

近畿地方 １２０ミリ

沖縄本島地方 ５０ミリ

▼その後、2日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ８０ミリ

先島諸島 ６０ミリ

雨雲のかかり方や発達によっては、東海地方などでも24時間雨量が100ミリを超える可能性があります。

＜強風と高波・その他の警戒ポイント＞

西日本から北日本では2日にかけて、非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所があるでしょう。

▼明日までに予想される波の高さは、

関東地方 ５メートル

伊豆諸島 ５メートル

東海地方 ５メートル

近畿南部 ５メートル

四国地方 ５メートル

近畿中部 ４メートル

東北地方 ４メートル

また、南西諸島から東日本では、落雷やひょう、局地的な竜巻などの激しい突風にも注意してください。 発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物内に移動するなど安全を確保してください。

4月4日（土）頃にも、別の低気圧が発達しながら日本海へ進むため、西日本を中心に再び大雨や荒れた天気となるおそれがあります。今後、気象庁から発表される最新の情報を確認してください。

４月５日（日）までの雨・風シミュレーション（画像で掲載）

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