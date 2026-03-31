【通貨別まとめと見通し】ポンド円 ユーロ円同様に週明けに変化 【通貨別まとめと見通し】ポンド円 ユーロ円同様に週明けに変化

リンクをコピーする みんなの感想は？

【通貨別まとめと見通し】ポンド円 ユーロ円同様に週明けに変化



先週から昨日までのまとめ

３月２３日から週末にかけて、ポンド円は 212.00 円から 213.30 円付近の極めて高い水準で堅調に推移していた。しかし、ユーロ円同様、３月３０日（月）に大きな調整局面を迎えた。



動向のまとめ：

週前半は、英国の根強いインフレ圧力を背景に英中銀（BoE）による高金利維持観測が支えとなり、円売り・ポンド買いが加速。３月２６日には 213.31 円の直近高値を記録した。転換点は３月３０日の欧州時間。日本の年度末（３月３１日）に向けた本邦企業や機関投資家による「リパトリ（外貨資産の円還元）」が強まり、ポンド円は急落。高値 212.90 円付近から、一時は 210.25 円（３０日２３時）まで約 2.6 円幅の暴落を演じた。



テクニカル分析

レジスタンス１：211.35 円（急落時の揉み合い水準）

レジスタンス２： 212.00 円（心理的節目・２０時間移動平均線付近）

サポート１： 210.30 円（今週の暫定安値）

サポート２： $209.50$ 円（３月初旬のサポートライン）



RSI (１４時間足)： 約 42.5

急落時に $30$ 付近まで低下したが、現在は $40$ 台まで回復。売られすぎの状態からは脱したが、依然として調整の範囲内にある。



MACD MACD 線：-0.28、シグナル線：-0.15。

依然としてマイナス圏でデッドクロス状態を維持している。ただし、ヒストグラムの陰線が縮小し始めており、底打ちの兆候（ゴールデンクロスへの準備）が見られる。



トレンド：短期的には「急落後の自律反発局面」。３０日の暴落で上昇トレンドラインを一度割り込んだが、３１日未明の $210.25$ 円を底に、現在は $210.80$ 円付近まで値を戻している。



今週のポイント：



【メインシナリオ】新年度入りに伴う反発・上昇

３月３１日で年度末の円買い需給が終了し、４月１日の新年度入りとともに、再び日英金利差を意識した円売りが再開される。



想定レンジ： 210.50 円 ～ 212.80 円



戦略： 210 円台後半での固めを確認後、押し目買い。212 円台の定着を目指す。



【対抗シナリオ】リスクオフによる二番底模索



米雇用統計の悪化や、中東情勢などの地政学リスクを嫌気して円買いが再燃。自律反発が 211.30 円付近でブロックされる展開。



想定レンジ： 209.00 円 ～ 211.50 円



戦略： 210.25 円を明確に割り込んだ場合、売り追随。210.00 円の節目や 209 円台前半までの調整を警戒する。



今週の主な予定と結果



英国

03/30 17:30 消費者信用残高 （2月） 結果 19.0億ポンド 予想 18.3億ポンド 前回 18.0億ポンド

03/30 17:30 マネーサプライM4 （2月） 結果 0.6% 前回 -0.1% （前月比）

03/30 17:30 マネーサプライM4 （2月） 結果 3.6% 前回 3.0% （前年比）

03/31 15:00 ネーションワイド住宅価格指数 （3月） 予想 0.1% 前回 0.3% （前月比）

03/31 15:00 ネーションワイド住宅価格指数 （3月） 予想 0.9% 前回 1.0% （前年比）

03/31 15:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第4四半期） 予想 0.1% 前回 0.1% （前期比）

03/31 15:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第4四半期） 予想 1.0% 前回 1.0% （前年比）

03/31 15:00 経常収支 （2025年 第4四半期） 予想 -24.0億ポンド 前回 -121.0億ポンド

04/01 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （3月） 予想 51.4 前回 51.4





MINKABUPRESS

外部サイト