【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 激しい動きも底堅さ 【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 激しい動きも底堅さ

リンクをコピーする みんなの感想は？

【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 激しい動きも底堅さ



先週から昨日までのまとめ

３月２３日から週末にかけて、ランド円は激しい上下動を伴いながらも、底堅い動きを見せた。



動向のまとめ：

週初めの２３日に一時 9.24 円付近まで下落したものの、その後は反発。南アフリカ準備銀行（SARB）による高金利維持観測や、貴金属価格の堅調さを背景にランド買いが強まり、２４日には一時 9.49 円付近まで急騰した。しかし、３月３０日（月）に入ると、他通貨ペアと同様に日本の年度末需給による円買い圧力が波及。それまでの上昇幅を削る形で 9.26 円付近まで押し戻された。総じて、高金利を背景とした買いと、本邦年度末の円買い需給がぶつかり合う、ボラティリティの高い１週間であった。



テクニカル分析

レジスタンス１： 9.380 円（３月３０日の急落前水準）

レジスタンス２： 9.490 円（３月２４日の直近高値）

サポート１： 9.260 円（３月３０日の安値圏）

サポート２： 9.240 円（３月２３日のボトム）



RSI (１４時間足)： 67.8

反発局面で 60 台後半まで上昇。強気圏に位置しており、短期的には戻り歩調が強いことを示唆している。



MACD MACD 線：-0.002、シグナル線：-0.007。

マイナス圏ではあるが、強気のゴールデンクロスを形成。ヒストグラムもプラスに転じており、下落トレンドからの脱却・反発のシグナルが出ている。



トレンド：短期的には「急落後の底固め局面」。３０日の下落で一時的に弱気へ傾いたが、３１日午前にかけて $9.30$ 円台を回復しており、下値の硬さが確認されている。



今週のポイント：



【メインシナリオ】需給改善による反発



年度末の円買い需要が一巡し、新年度の新規マネー流入とともに、再び 9.40 円台を目指して上昇する展開。



想定レンジ： 9.280 円 ～ 9.450 円



戦略： 9.30 円付近での底堅さを確認し、押し目買い。MACD の好転を背景に強気姿勢。



【対抗シナリオ】リスク回避と再調整



世界的な景気減速懸念や地政学リスクにより、新興国通貨売りの動きが強まる展開。自律反発が 9.38 円付近で抑えられる。



想定レンジ： 9.200 円 ～ 9.380 円



戦略： 9.26 円を割り込んだ場合は、３月の安値圏である 9.20 円付近までの調整を想定し、戻り売り、または静観。



今週の主な予定と結果



南アフリカ

03/30 15:00 マネーサプライM3 （2月） 結果 8.39% 前回 7.44% （前年比）

03/31 21:00 貿易収支 （2月） 予想 180.0億ランド 前回 93.0億ランド





MINKABUPRESS

外部サイト