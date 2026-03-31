【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 激しい動きも底堅さ
【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 激しい動きも底堅さ
先週から昨日までのまとめ
３月２３日から週末にかけて、ランド円は激しい上下動を伴いながらも、底堅い動きを見せた。
動向のまとめ：
週初めの２３日に一時 9.24 円付近まで下落したものの、その後は反発。南アフリカ準備銀行（SARB）による高金利維持観測や、貴金属価格の堅調さを背景にランド買いが強まり、２４日には一時 9.49 円付近まで急騰した。しかし、３月３０日（月）に入ると、他通貨ペアと同様に日本の年度末需給による円買い圧力が波及。それまでの上昇幅を削る形で 9.26 円付近まで押し戻された。総じて、高金利を背景とした買いと、本邦年度末の円買い需給がぶつかり合う、ボラティリティの高い１週間であった。
テクニカル分析
レジスタンス１： 9.380 円（３月３０日の急落前水準）
レジスタンス２： 9.490 円（３月２４日の直近高値）
サポート１： 9.260 円（３月３０日の安値圏）
サポート２： 9.240 円（３月２３日のボトム）
RSI (１４時間足)： 67.8
反発局面で 60 台後半まで上昇。強気圏に位置しており、短期的には戻り歩調が強いことを示唆している。
MACD MACD 線：-0.002、シグナル線：-0.007。
マイナス圏ではあるが、強気のゴールデンクロスを形成。ヒストグラムもプラスに転じており、下落トレンドからの脱却・反発のシグナルが出ている。
トレンド：短期的には「急落後の底固め局面」。３０日の下落で一時的に弱気へ傾いたが、３１日午前にかけて $9.30$ 円台を回復しており、下値の硬さが確認されている。
今週のポイント：
【メインシナリオ】需給改善による反発
年度末の円買い需要が一巡し、新年度の新規マネー流入とともに、再び 9.40 円台を目指して上昇する展開。
想定レンジ： 9.280 円 ～ 9.450 円
戦略： 9.30 円付近での底堅さを確認し、押し目買い。MACD の好転を背景に強気姿勢。
【対抗シナリオ】リスク回避と再調整
世界的な景気減速懸念や地政学リスクにより、新興国通貨売りの動きが強まる展開。自律反発が 9.38 円付近で抑えられる。
想定レンジ： 9.200 円 ～ 9.380 円
戦略： 9.26 円を割り込んだ場合は、３月の安値圏である 9.20 円付近までの調整を想定し、戻り売り、または静観。
今週の主な予定と結果
南アフリカ
03/30 15:00 マネーサプライM3 （2月） 結果 8.39% 前回 7.44% （前年比）
03/31 21:00 貿易収支 （2月） 予想 180.0億ランド 前回 93.0億ランド
MINKABUPRESS
先週から昨日までのまとめ
３月２３日から週末にかけて、ランド円は激しい上下動を伴いながらも、底堅い動きを見せた。
動向のまとめ：
週初めの２３日に一時 9.24 円付近まで下落したものの、その後は反発。南アフリカ準備銀行（SARB）による高金利維持観測や、貴金属価格の堅調さを背景にランド買いが強まり、２４日には一時 9.49 円付近まで急騰した。しかし、３月３０日（月）に入ると、他通貨ペアと同様に日本の年度末需給による円買い圧力が波及。それまでの上昇幅を削る形で 9.26 円付近まで押し戻された。総じて、高金利を背景とした買いと、本邦年度末の円買い需給がぶつかり合う、ボラティリティの高い１週間であった。
テクニカル分析
レジスタンス１： 9.380 円（３月３０日の急落前水準）
レジスタンス２： 9.490 円（３月２４日の直近高値）
サポート１： 9.260 円（３月３０日の安値圏）
サポート２： 9.240 円（３月２３日のボトム）
RSI (１４時間足)： 67.8
反発局面で 60 台後半まで上昇。強気圏に位置しており、短期的には戻り歩調が強いことを示唆している。
MACD MACD 線：-0.002、シグナル線：-0.007。
マイナス圏ではあるが、強気のゴールデンクロスを形成。ヒストグラムもプラスに転じており、下落トレンドからの脱却・反発のシグナルが出ている。
トレンド：短期的には「急落後の底固め局面」。３０日の下落で一時的に弱気へ傾いたが、３１日午前にかけて $9.30$ 円台を回復しており、下値の硬さが確認されている。
今週のポイント：
【メインシナリオ】需給改善による反発
年度末の円買い需要が一巡し、新年度の新規マネー流入とともに、再び 9.40 円台を目指して上昇する展開。
想定レンジ： 9.280 円 ～ 9.450 円
戦略： 9.30 円付近での底堅さを確認し、押し目買い。MACD の好転を背景に強気姿勢。
【対抗シナリオ】リスク回避と再調整
世界的な景気減速懸念や地政学リスクにより、新興国通貨売りの動きが強まる展開。自律反発が 9.38 円付近で抑えられる。
想定レンジ： 9.200 円 ～ 9.380 円
戦略： 9.26 円を割り込んだ場合は、３月の安値圏である 9.20 円付近までの調整を想定し、戻り売り、または静観。
今週の主な予定と結果
南アフリカ
03/30 15:00 マネーサプライM3 （2月） 結果 8.39% 前回 7.44% （前年比）
03/31 21:00 貿易収支 （2月） 予想 180.0億ランド 前回 93.0億ランド
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