160.89　エンベロープ1%上限（10日間）
160.65　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.72　現値
159.30　10日移動平均
158.99　一目均衡表・転換線
158.81　21日移動平均
157.71　エンベロープ1%下限（10日間）
157.50　一目均衡表・基準線
156.97　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
156.56　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
154.97　一目均衡表・雲（下限）
152.65　200日移動平均

１６０円手前がやや重くなっている。押し目が入った場合、１０日線の１５９．３０円がポイント。