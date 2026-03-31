テクニカルポイント ドル円 １５９．３０円に１０日線 テクニカルポイント ドル円 １５９．３０円に１０日線

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160.89 エンベロープ1%上限（10日間）

160.65 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.72 現値

159.30 10日移動平均

158.99 一目均衡表・転換線

158.81 21日移動平均

157.71 エンベロープ1%下限（10日間）

157.50 一目均衡表・基準線

156.97 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

156.56 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

154.97 一目均衡表・雲（下限）

152.65 200日移動平均



１６０円手前がやや重くなっている。押し目が入った場合、１０日線の１５９．３０円がポイント。

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