テクニカルポイント ドル円 １５９．３０円に１０日線
160.89 エンベロープ1%上限（10日間）
160.65 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.72 現値
159.30 10日移動平均
158.99 一目均衡表・転換線
158.81 21日移動平均
157.71 エンベロープ1%下限（10日間）
157.50 一目均衡表・基準線
156.97 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
156.56 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
154.97 一目均衡表・雲（下限）
152.65 200日移動平均
１６０円手前がやや重くなっている。押し目が入った場合、１０日線の１５９．３０円がポイント。
160.65 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.72 現値
159.30 10日移動平均
158.99 一目均衡表・転換線
158.81 21日移動平均
157.71 エンベロープ1%下限（10日間）
157.50 一目均衡表・基準線
156.97 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
156.56 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
154.97 一目均衡表・雲（下限）
152.65 200日移動平均
１６０円手前がやや重くなっている。押し目が入った場合、１０日線の１５９．３０円がポイント。