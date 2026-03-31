ユーピーアール<7065.T>が後場動意づき、前日比４７円高の９２６円をつける場面があった。同社はきょう午後０時３０分ごろ、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の３億９０００万円から５億８１００万円（前年同期比３．５倍）に引き上げた。



売上高の見通しも７５億６９００万円から７６億３２００万円（同１．７％増）に上方修正。主力事業であるパレットなど物流機器のレンタルが堅調だったほか、利益面では運送費用や販管費の改善が寄与するという。なお、通期の業績予想については従来予想を据え置き、修正の必要性が生じた場合は速やかに開示するとしている。



出所：MINKABU PRESS