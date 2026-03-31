かけるだけで極上の味わいに！人気料理家近藤幸子さんのリピート推し調味料
【画像を見る】香ばしさとサクサクとした食感がやみつき「サクサクしょうゆアーモンド トリュフ風味」
新しい調味料は新しい味との出会いで、ワクワクした楽しい気持ちになれるもの。どんな調味料を取り入れてみようか悩んだら、有名料理家さんが愛用している商品を参考にしてみるのはいかがでしょうか。子どもにもウケる楽しい料理に定評がある近藤幸子さんのおすすめ商品をご紹介します。
▷近藤幸子さん
料理研究家、管理栄養士。テレビ番組『3分クッキング』にも出演中。料理教室「おいしい週末」を主宰。Instagram @oishisyumatsu
■1. 「サクサクしょうゆアーモンド トリュフ風味」
\1,080（90g）キッコーマンこころダイニング
■後を引く香ばしさと、サクサクの食感が◎
フリーズドライのしょうゆに、ローストアーモンド、フライドオニオンなどをミックス。「香ばしさとサクサクとした食感がやみつきになり、リピート購入しています。トリュフの香りもバランスがよく、どんな料理にもマッチしますよ」（近藤さん）
鶏肉とキャベツのソテーに「サクサクしょうゆアーモンド トリュフ風味」をかけるのが、近藤さんのお気に入りだそう。私、ライターSも冷蔵室に常備していて、鍋ものの味変をしたい時などに使っています。トリュフ風味なしの「サクサクしょうゆアーモンド」もおすすめです。
■2.「かつお塩こしょう」
\831（45g）にんべん
■ほっとするうまみは、家族みんなに大好評！
特許製法でコーティングした最上級のかつお節に、海水塩、昆布と、こしょうのアクセントを効かせたうまみ満点の調味料。
「香りと風味がとっても豊かで、淡泊な味の野菜にふるだけで極上の味わいになります。こしょうなしの『かつお塩』もわが家の定番です」（近藤さん）
調理／好美絵美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 イラスト／新久千映 編集・文／singt