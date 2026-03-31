サカとライスは日本戦の出場を熱望も…代表監督に求められる“リスク回避”「選手たちにではない。この状況に失望している。これが現実だ」

サカとライスは日本戦の出場を熱望も…代表監督に求められる“リスク回避”「選手たちにではない。この状況に失望している。これが現実だ」