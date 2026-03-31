Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新。スキーに初挑戦した動画を公開し、ファンの話題を集めている。

【動画】スキー初挑戦の岩本照【写真＆動画】雪山を楽しむ岩本照

■岩本照がスキーに初挑戦

「初めての（スキープレイヤーの絵文字）」というキャプションと共に公開された動画には、グレーと黒のスキーウェアと、黒のバラクラバにオレンジのスキーゴーグルを纏った岩本が、遠くからスキーで滑ってくる様子が収められている。

スキーの板を「ハ」の字に広げ、腰を落とした姿勢でゆっくりと滑り、足をふんばって撮影者の前で停止すると「どう？」とでも聞いているように振り向く岩本。顔を覆う帽子とゴーグルで表情は見えないものの、岩本の目を細めた笑顔が想像できる。

広瀬香美のヒット曲「ゲレンデがとけるほど恋したい」をBGMに設定したこの動画に、ファンからは「滑り方可愛い」「顔が見えなくても可愛さ溢れてる」「へっぴり腰がかわいすぎるやん」「初心者感も出てて可愛すぎ」「絶対カワイイ顔してる」「最後止まれて嬉しそうでまた更にかわいい」などと、反響が寄せられている。

■雪山を楽しむ岩本照