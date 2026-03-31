目黒蓮がカナダから生中継で参加した「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」が開催され、内村光良、天海祐希、今田美桜も登壇した。

【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」新ビジュアル／新しい「晴れ風」のおいしさを伝えようと頑張る目黒蓮／CMオフショット

目黒は発表会で、新CM撮影時に新しくなった「晴れ風」を飲んで涙を流した理由について、「これまでのCM撮影で（晴れ風の）作り手のお話を聞いたり、裏で作られている方々の姿を見ていたので、（そのシーンが）飲んだ瞬間に蘇って、（新しい）味も素晴らしくて、気づいたら涙が出てきた」とコメント。これまでの“晴れ風”との歩みを振り返った。

■目黒蓮「会いたかったよ～晴れ風」

目黒は、自身のInstagramのストーリーズでもグリーンバックでの撮影風景を公開。白Tシャツに淡いブルーのジャケット、白パンツを合わせた爽やかな装いで、「晴れ風」の缶を持って手を振る姿や、スツールに腰かけて柔らかな笑顔を見せる様子を披露した。前髪を流した耳掛けヘアも印象的で、軽やかな“晴れ風ルック”が目を引く。

投稿では、「晴れ風がカナダに キリンさん、本当に遠いところまでありがとうございます。いよいよ明日、新登場です！明日の仕事終わりに絶対に頂きます！みなさんもどうですか 会いたかったよ～晴れ風」とつづり、新たな「晴れ風」への思いをのぞかせた。

さらに、「未成年の方は20歳になるまで飲まないでね。約束ね。お酒を飲めない方は、日本の桜を見せてください」と気遣った。

ファンからは「楽しそうで嬉しい」「優しくてかわいい笑顔に癒される」「髪伸びたね～」「めめ愛されてるね」「晴れ風ルックが爽やか」「脚長でスタイル抜群すぎる」「お酒が飲めない人への配慮が全方位に行き届いててあいかわらず素敵」といった声が寄せられている。

目黒蓮のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/

■「晴れ風」新ビジュアル

■新しい「晴れ風」のおいしさをなんとか伝えようと頑張る目黒蓮

■目黒蓮「晴れ風」CMオフショット

Snow Man

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