元おニャン子・渡辺美奈代、結婚30周年“真珠婚”を報告 初々しいウエディング2ショットなど夫婦写真を“顔出し”公開「これからも笑顔いっぱい仲良しで」「おめでとう」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が28日、自身のブログを更新。30回目の結婚記念日を迎えたことを伝えた。
【写真】ウエディングドレス姿で夫とケーキカットを行う渡辺美奈代 ※現在の夫婦2ショットも掲載
渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」とつづり、“真珠婚”を迎えたことを報告。「改めて共に歩んできた大切な時間を振り返りながらふたりで感謝したいと思います」「おいじいちゃん、おばあちゃんになっても仲良く手を繋いで歩ける夫婦でいようねぇ〜」と、節目への思いを明かした。
投稿では、当時のウエディングドレス姿や和装での挙式ショットなど、若かりし頃の貴重な写真を公開。さらに現在の夫婦ショットや、仲良く“手ハート”を作る姿、愛犬と過ごす家族写真なども披露され、変わらぬ夫婦の絆が伝わる内容となっている。
また、別の投稿ではスタッフから結婚記念日を祝うケーキのサプライズも明かし、「ありがとう」と感謝の言葉をつづった。
この投稿に対し、ファンからは「素敵なお祝いですね」「30周年おめでとうございます」「これからも笑顔いっぱい仲良しでいてくださいね」「これから先も仲良しさんで笑顔の絶えない夫婦でいて下さいね」といった祝福の声が寄せられている。
渡辺は1996年に“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男はLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する矢島愛弥、次男はタレントの矢島名月。
【写真】ウエディングドレス姿で夫とケーキカットを行う渡辺美奈代 ※現在の夫婦2ショットも掲載
渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」とつづり、“真珠婚”を迎えたことを報告。「改めて共に歩んできた大切な時間を振り返りながらふたりで感謝したいと思います」「おいじいちゃん、おばあちゃんになっても仲良く手を繋いで歩ける夫婦でいようねぇ〜」と、節目への思いを明かした。
また、別の投稿ではスタッフから結婚記念日を祝うケーキのサプライズも明かし、「ありがとう」と感謝の言葉をつづった。
この投稿に対し、ファンからは「素敵なお祝いですね」「30周年おめでとうございます」「これからも笑顔いっぱい仲良しでいてくださいね」「これから先も仲良しさんで笑顔の絶えない夫婦でいて下さいね」といった祝福の声が寄せられている。
渡辺は1996年に“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男はLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する矢島愛弥、次男はタレントの矢島名月。