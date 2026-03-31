「時代遅れヘア脱却」ならコレ！【40・50代】が挑戦しやすい◎「ソフトウルフ」

定番のボブから一歩踏み出したい大人世代には、レイヤーで軽さを出した「ソフトウルフ」がおすすめです。首元のくびれとトップの丸みが、気になる髪のボリューム不足をカバーしながら、今っぽさを引き立ててくれます。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、洗練されたソフトウルフをご紹介します。

エッジを抑えたプチウルフボブ

@kitadani_koujiroさんが提案する「プチウルフボブ」ことソフトウルフは、トップを内に入れつつベースをくびれさせてから外ハネにしたスタイルです。レイヤーを控えめにして適度な厚みを残しているため、個性的になりすぎず上品な印象に仕上がっています。初めてウルフに挑戦する人でも、いつものボブの延長線上で気軽に取り入れられそうなバランスが魅力です。

ニュアンスウェーブが映える、ミルクティウルフ

柔らかなミルクティカラーを合わせ、動きのあるニュアンスウェーブを活かしたプチウルフボブです。くびれのシルエットの中にさり気なく動きをプラスしたこのスタイルは、プチウルフに飽きてきたときの参考にも◎ 元々の髪のクセを活かしながら、髪の広がりや動きをコントロールしたい人にもおすすめのスタイルです。

ピンクベージュウルフで春らしさを

ほんのり甘いピンクベージュが春らしい印象を与える、カジュアルなプチウルフボブ。ウェット感のあるスタイリングで仕上げることで、毛束感が際立ち、ヘルシーな雰囲気が漂います。季節に合わせた華やかなスタイルを楽しみたい人にぴったりなスタイルです。

まろやかブラウンで上品にまとめる

トップを長めに設定してストレートタッチに仕上げた、まろやかなブラウンカラーのデザインです。ウルフ特有のくびれを作りつつも、表面に艶を残すことで、大人世代にふさわしい上品さをキープ。派手な動きよりもまとまりを重視したい人にとって、挑戦しやすいナチュラルなソフトウルフです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里