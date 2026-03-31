【LEPSIMの配色カーデ】が大人可愛い！ 40・50代が春にマネしたい♡「着回しコーデ」

カラーアイテムのレイヤードがトレンドだけど、「どう組み合わせたら良いかわからない」という大人世代も多いのでは？ そんなときは着るだけで即おしゃれに決まる、「レイヤード風トップス」を取り入れてみて。今回は【LEPSIM（レプシィム）】のレイヤード風カーディガンを使った、トレンド感のある「着まわしコーデ」をご紹介します。

配色デザインで一気にあか抜け

【LEPSIM】「12ゲージ配色レイヤーカーディガン」\4,910（税込・セール価格）

グレー × ピンクの配色が目を引く、レイヤード風カーディガン。襟元や裾からちらりと見えるピンクがアクセントになり、一枚で簡単におしゃれ見えが叶いそうです。シンプルなボトムスと合わせるだけで、旬なコーデが完成するのが魅力。カラバリはほかにブラック × オフホワイト、ブルー × グレーも揃っています。

モノトーン × 差し色で旬顔コーデに

差し色にピンクが少し入るだけで、モノトーンコーデも華やかな春気分に。スタッフのmizkさんも「配色がお気に入り」「チラ見えするピンクが春っぽくて気分が上がります」とコメントしています。長すぎない絶妙な丈感でバランスよくまとめやすく、ボトムスを問わず活躍する予感！

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Writer：licca.M