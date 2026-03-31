大阪市立浪速スポーツセンターのネーミングライツを取得

第一住建グループは31日、大阪市立浪速スポーツセンターのネーミングライツの取得を発表した。4月1日から愛称「INOVE第一住建浪速スポーツセンター」として使用開始予定。期限は2028年3月31日までの2年間となる。同社にはフィギュアスケート男子の友野一希が所属している。

第一住建グループは大阪に根差し、50年以上にわたり不動産事業を展開してきた地域企業。トップフィギュアスケーター・友野の所属企業で、アスリート支援をCSRの重要な柱に位置づけている。

大阪の企業として大阪のアスリートを応援し、地域とともに成長していくことを目指し、浪速スポーツセンターからさまざまな分野で未来の日本代表が育つ環境づくりに貢献したいと考え、ネーミングライツに応募。審査の結果ネーミングライツを取得したという。今後は、スポーツイベントの開催やPR活動への協力に加え、子どもから高齢者まで幅広い世代が健康な身体づくりに親しめる機会を創出し、スポーツを通じた地域活性化の場を提供していく。

代表取締役の松尾武氏は「このたび、大阪市立浪速スポーツセンターのネーミングライツを取得できましたことを、心より嬉しく思います。スポーツは、人と人をつなぎ、地域に活力を生み出す力があると思います。『INOVE 第一住建浪速スポーツセンター』が、世代を超えて愛される場所であり続けるよう、当社も責任をもって支援してまいります。地域の皆さまとともに、浪速から新しい価値を創出していくことを目指してまいります」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）