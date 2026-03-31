今日31日(火)の東海地方は、夕方まで激しい雨や落雷・突風などに注意してください。明日4月1日(水)は、午後から再び広い範囲で雨が降り、雨量はさらに増えるでしょう。久しぶりのまとまった雨で、総雨量は100ミリ以上になる所があり、大雨災害に注意が必要です。

今日31日(火)は久しぶりのまとまった雨

今日31日(火)の東海地方は、暖かく湿った空気の流れ込みが強まっているため、大気の状態が不安定となっています。未明から次第に広い範囲に雨雲がかかり、12時間降水量(今日31日11時30分まで)は、東海4県では30ミリ前後の所が多くなっています。岐阜県山間部や静岡県西部の多い所では、すでに50ミリ以上を観測しています。また、沿岸部では、南寄りの風が10m/s以上とやや強い風を観測している所があり、雨だけでなく風も強まっています。

今日31日(火)夜にかけての雨の見通し

東海地方は、今日31日(火)夕方まで、雷を伴って1時間に30ミリ以上のバケツをひっくり返したような激しい雨の降る所がある見込みです。夜になると、まとまった雨雲は東海地方から遠ざかるため、次第に雨は止んでくるでしょう。沿岸部では、日中いっぱい南寄りの風が強く吹き荒れるため、横殴りの雨に引き続き注意してください。

今夜遅くにかけて予想される12時間降水量は、愛知県東部や岐阜県、静岡県で、黄色で示される20〜50ミリの雨が予想されます。また、静岡県の一部では、オレンジ色で示される50〜100ミリが予想されています。これまでに降った雨に加え、さらに雨量が増えるため、総雨量は100ミリ以上となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷にも注意が必要です。

明日4月1日(水)は午後から再び雨に

明日4月1日(水)は、午前中は一旦晴れ間が戻るでしょう。ただし、朝、雨が降っていなくても、必ず雨具を持ってお出かけください。次の低気圧が近づくため、昼頃から雨の降りだす所があり、夕方以降は広い範囲で雨が降る見込みです。

明日4月1日(水)はどれくらい雨が降る?

明日4月1日(水)は、今日31日(火)よりも、暖かく湿った空気の流れ込みが、沿岸部や静岡県中心となりそうです。沿岸部や静岡県を中心に、雨量はさらに増える見込みです。低気圧は、東海地方沿岸を通過していくため、2日(木)は未明まで雨の降る所が多いでしょう。2日(木)日中は、広く晴れ間が戻りますが、雨上がりの花粉の大量飛散に注意が必要です。