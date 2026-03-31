選手の本音トークを全8話で公開！ハイセンス「横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」

記事ポイント 相川亮二監督・筒香嘉智選手ら5名が出演、全8話で届けるベイスターズ独占トーク新企画「チャレンジ企画」初実施、優勝者にはハイセンスの大画面テレビをプレゼント全8話それぞれで出演者5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーンも展開 相川亮二監督・筒香嘉智選手ら5名が出演、全8話で届けるベイスターズ独占トーク新企画「チャレンジ企画」初実施、優勝者にはハイセンスの大画面テレビをプレゼント全8話それぞれで出演者5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーンも展開

ハイセンスジャパンは、横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーとして、オリジナルコンテンツ「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」を2026年シーズン通して全8話公開します。

相川亮二監督・筒香嘉智選手ら5名が出演し、ファンにしか聞けない本音トークを届けるコンテンツです。

今年は選手によるチャレンジ企画と、サイン入りユニフォームが当たるキャンペーンも加わり、シーズンをさらに盛り上げます。

ハイセンス「横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」

タイトル：ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026期間：2026年3月〜11月（全8話公開予定）出演者：相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、入江大生選手、度会隆輝選手MC：吉川正洋キャンペーン：全8話でサイン入りユニフォーム（出演者5名分）プレゼント

本企画は、横浜DeNAベイスターズの監督・選手が出演し、ここだけでしか聞けないエピソードや本音トークをお届けする特別コンテンツです。

2026年の出演者は相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、入江大生選手、度会隆輝選手の5名で、初出演となる監督・選手も加わり、より見応えのある内容となっています。

MCは昨年に続き、横浜DeNAベイスターズをこよなく愛する芸人・吉川正洋さんが担当し、軽快なトークで企画を盛り上げます。

2026年の新たな試みとして、選手によるチャレンジ企画も実施されます。

チャレンジ企画の優勝者には、ハイセンスの大画面テレビがプレゼントされる予定です。

さらに、全8話それぞれで出演監督・選手5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーンも展開されます。

記念すべき第1話は本日公開となり、シーズン開幕に向けた期待感を高める内容となっています。

「ここだけの話2026」は、監督・選手の素顔に迫るインタビューと新企画を通じて、ベイスターズファンにとって特別なコンテンツです。

チャレンジ企画や豪華なキャンペーンも加わり、シーズンを通して楽しめる充実した内容が揃っています。

全8話の公開を通じて、ファンと選手の距離をより縮める特別な機会が届けられます。

「横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ここだけの話2026」に出演する選手・監督は誰ですか？

A. 相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、入江大生選手、度会隆輝選手の5名が出演します。

MCは昨年に続き、吉川正洋さんが担当します。

Q. キャンペーンはどのような内容ですか？

A. 全8話それぞれで、出演監督・選手5名分のサイン入りユニフォームが当たるプレゼント企画が実施されます。

また、選手によるチャレンジ企画では優勝者にハイセンスの大画面テレビがプレゼントされる予定です。

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