九州給食で親しまれる冷菓を再現！ブルボン「バームロールムース」

記事ポイント ブルボンのロングセラー「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザートが登場2026年4月6日(月)より全国の量販店・ドラッグストアなどで発売九州の給食でおなじみの冷菓「ムース」をベースにしたなめらかな食感が特徴 ブルボンのロングセラー「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザートが登場2026年4月6日(月)より全国の量販店・ドラッグストアなどで発売九州の給食でおなじみの冷菓「ムース」をベースにしたなめらかな食感が特徴

ブルボンから、ロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザート「バームロールムース」が登場します。

2026年4月6日(月)より、全国の量販店やドラッグストアなどで発売されます。

九州の給食でおなじみの冷菓「ムース」をベースにした、なめらかな食感が楽しめる一品です。

ブルボン「バームロールムース」

商品名：バームロールムース内容量：85ml発売日：2026年4月6日(月)販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

「バームロールムース」は、ブルボンのロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたパウチアイスです。

ひんやりとした口当たりとなめらかな食感が特徴で、ワンハンドで手軽に食べられます。

製造を担当するセリア・ロイルの「ムース」は、ミルク風味でやさしい味わいの冷菓で、九州では給食などでおなじみとなっています。

その「ムース」に「バームロール」のテイストを掛け合わせた、ひんやりスイーツです。

シリーズ商品として「ルマンドムース」もラインナップされています。

ブルボンのロングセラー「バームロール」のやさしい味わいを、ひんやりとしたフローズンデザートで楽しめます。

なめらかな食感とミルク風味が、おやつタイムにぴったりの一品です。

ワンハンドで食べられるパウチタイプのため、手軽さも兼ね備えています。

ブルボン「バームロールムース」の紹介でした。

よくある質問

Q. バームロールムースはいつ発売されますか？

A. 2026年4月6日(月)に全国で発売されます。

Q. バームロールムースはどこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売される予定です。

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