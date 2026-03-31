【映画ランキング】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』V5！ 『プペル』新作は5位発進
3月27〜28日の全国映画動員ランキング興行通信社より発表され、公開5週目を迎えた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末金土日動員22万3000人、興収2億8400万円をあげ、5週連続で1位を記録した。累計では動員239万人、興収30億円を突破している。
【写真で見る】3月27〜28日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開3週目を迎えた映画『私がビーバーになる時』が、週末金土日動員18万1000人、興収2億4000万円をあげランクイン。累計では動員108万人、興収14億円を突破した。
3位は、あやかしと人間が共存する世界を舞台にした和風恋愛ファンタジー小説を、永瀬廉、吉川愛で実写化した『鬼の花嫁』が、初週金土日動員14万6000人、興収2億円をあげ初登場した。
4位は、先週3位発進だった『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、週末金土日動員12万2000人、興収2億2500万円をあげたものの、順位を1つ落とした。累計では動員48万人、興収8億円を突破した。
5位は、西野亮廣が前作同様に製作総指揮・原作・脚本を務めるアニメーション『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』が、初週金土日動員8万8000人、興収1億2200万円をあげ初登場を果たした。
その他、6位には公開3週目の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』がラインクイン。累計では動員71万人、興収10億円を突破。公開4週目の7位『ウィキッド 永遠の約束』が、累計で動員106万人、興収17億円を突破した。
また、昨年7月からロングラン上映を繰り広げている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開255日間で動員2734万人、興収400億円を記録し『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に続き史上2作目の興収400億円作品となった。
3月27〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『私がビーバーになる時』
第3位：『鬼の花嫁』
第4位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第5位：『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』
第6位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第7位：『ウィキッド 永遠の約束』
第8位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
第9位：『ほどなく、お別れです』
第10位：『超かぐや姫！』
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2位は、公開3週目を迎えた映画『私がビーバーになる時』が、週末金土日動員18万1000人、興収2億4000万円をあげランクイン。累計では動員108万人、興収14億円を突破した。
4位は、先週3位発進だった『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、週末金土日動員12万2000人、興収2億2500万円をあげたものの、順位を1つ落とした。累計では動員48万人、興収8億円を突破した。
5位は、西野亮廣が前作同様に製作総指揮・原作・脚本を務めるアニメーション『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』が、初週金土日動員8万8000人、興収1億2200万円をあげ初登場を果たした。
その他、6位には公開3週目の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』がラインクイン。累計では動員71万人、興収10億円を突破。公開4週目の7位『ウィキッド 永遠の約束』が、累計で動員106万人、興収17億円を突破した。
また、昨年7月からロングラン上映を繰り広げている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開255日間で動員2734万人、興収400億円を記録し『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に続き史上2作目の興収400億円作品となった。
3月27〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『私がビーバーになる時』
第3位：『鬼の花嫁』
第4位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
第5位：『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』
第6位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
第7位：『ウィキッド 永遠の約束』
第8位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』
第9位：『ほどなく、お別れです』
第10位：『超かぐや姫！』