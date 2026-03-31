シリーズ最強のひんやり感で頭皮をリフレッシュ！Mマークシリーズ「薄荷のひんやり頭皮ミスト」

記事ポイント Mマークシリーズ最強のひんやり感：ハッカ精油とメントールをブレンドした持続性清涼処方100mLの携帯サイズで外出先・屋外でも頭皮ケアができる春夏限定「薄荷」シリーズは全8製品展開でライン使いも可能 Mマークシリーズ最強のひんやり感：ハッカ精油とメントールをブレンドした持続性清涼処方100mLの携帯サイズで外出先・屋外でも頭皮ケアができる春夏限定「薄荷」シリーズは全8製品展開でライン使いも可能

松山油脂は、Mマークシリーズの春夏限定「薄荷」シリーズを2026年4月8日（水）にメーカー出荷します。

なかでも「薄荷のひんやり頭皮ミスト」は、ラインアップのなかで最強のひんやり感を持つ製品で、蒸れやすい夏の頭皮を手軽にすっきりさせます。

ハッカ精油とメントールをブレンドした処方で、清涼感が長続きしながらもスースーしすぎない快適な使い心地です。

Mマークシリーズ「薄荷のひんやり頭皮ミスト」

ブランド：Mマークシリーズ発売日：2026年4月8日（水）メーカー出荷価格（税込）：薄荷のひんやり頭皮ミスト 100mL 1,056円成分：パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

夏の強い日差しと気温上昇で、頭皮は特に蒸れやすく、汗や皮脂の分泌が増えてベタつきやにおいの原因となります。

いつでも洗えるわけではない場面でも頭皮をリフレッシュしたいというニーズに応えて開発されたのが「薄荷のひんやり頭皮ミスト」です。

100mLのコンパクトなサイズで携帯しやすく、外出先や屋外でも手軽に清涼感を取り戻せます。

頭皮を引き締め、髪をさらさらにする作用もあり、頭全体をすっきりとケアできます。

春夏限定「薄荷」シリーズには、頭皮用スクラブ（180g 1,320円）、アミノ酸せっけんシャンプー（380mL 1,287円）、アミノ酸さらさらリンス（380mL 1,287円）、釜焚きせっけんボディソープ（380mL 1,078円）、爽快ボディミスト（100mL 1,056円）、アミノ酸入浴料（50g 297円）など全8製品がラインナップされています。

石けんシャンプーとさらさらリンスをセットで使うと、きしみが気になる髪もさらさらに仕上がります。

リンスは髪の内部にも浸透して潤いを補い、しっとりとまとまる髪へと整えます。

Mマークシリーズが一貫して大切にしているのは、安全性と環境性、有用性のバランスです。

「成分は必要なものだけ」というブランド方針のもと、パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーンを使用しない処方となっています。

使い続けられる品質と価格のバランスも、Mマークシリーズの大きな特徴です。

「薄荷のひんやり頭皮ミスト」は、暑い夏でも清涼感が長続きする処方で、頭皮ケアの快適さを高めます。

携帯できるコンパクトサイズのため、通勤途中や外出先など場所を選ばずに使えます。

全8製品の春夏限定「薄荷」シリーズは、シャンプーからボディケアまで幅広いラインアップが揃っています。

薄荷のひんやり頭皮ミストの紹介でした。

よくある質問

Q. 薄荷のひんやり頭皮ミストはいつ発売されますか？

A. 2026年4月8日（水）にメーカー出荷が開始されます。

価格は100mL 1,056円（税込）です。

Q. 春夏限定「薄荷」シリーズにはどのような製品がありますか？

A. 薄荷のひんやり頭皮ミスト（100mL 1,056円）をはじめ、アミノ酸せっけんシャンプー（380mL 1,287円）、アミノ酸さらさらリンス（380mL 1,287円）、頭皮用スクラブ（180g 1,320円）、釜焚きせっけんボディソープ（380mL 1,078円）、爽快ボディミスト（100mL 1,056円）、アミノ酸入浴料（50g 297円）など全8製品がラインナップされています。

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