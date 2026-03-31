美容成分も栄養補給も一杯に集約！DOCTOR MADE®「Beauty Protein」

記事ポイント 医師の診察現場から2018年に開発がスタートした、医学的根拠に基づくオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタ等の美容成分に加え、ビタミン・ミネラル・乳酸菌・食物繊維も一杯に配合人工甘味料・香料・保存料不使用、京都・宇治抹茶使用で毎日続けやすい無添加設計 医師の診察現場から2018年に開発がスタートした、医学的根拠に基づくオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタ等の美容成分に加え、ビタミン・ミネラル・乳酸菌・食物繊維も一杯に配合人工甘味料・香料・保存料不使用、京都・宇治抹茶使用で毎日続けやすい無添加設計

美容と健康を内側から整えるオールインワン美容プロテイン「DOCTOR MADE® Beauty Protein」が、2026年4月8日より公式オンラインストアで発売されます。

医師の診察現場から生まれた同製品は、コラーゲン・エラスチン・プラセンタなどの美容成分に加え、ビタミン・ミネラル・乳酸菌・食物繊維も一杯にまとめたオールインワン設計です。

人工甘味料・香料・保存料を使用せず、京都・宇治抹茶の自然な風味で毎日の習慣として続けやすい仕上がりとなっています。

DOCTOR MADE®「Beauty Protein」

商品名：DOCTOR MADE® Beauty Protein内容量：540g販売開始：2026年4月8日（公式オンラインストア）先行販売：有栖川整形外科にて実施中

DOCTOR MADE®のプロテイン開発は、2018年に診療の現場からスタートしています。

診察室では「疲れやすさ」「食生活の偏り」「美容やエイジングへの不安」といった日常の身体の悩みが多く寄せられており、サプリメントの種類が増えるほど継続が難しくなるという声も聞かれています。

そこで「健康と美容に必要な栄養を、もっとシンプルに補えないか」という発想から生まれたのが、DOCTOR MADE® Beauty Proteinです。

本製品はタンパク質の補給だけにとどまらず、コラーゲン・エラスチン・プラセンタなどの美容成分に加え、ビタミン・ミネラル・乳酸菌・食物繊維までをオールインワンで配合しています。

身体をひとつの調和として捉え、内側からコンディションを整える栄養設計となっています。

また、人工甘味料・香料・保存料などの食品添加物を使用しない設計にこだわっており、原料には京都・宇治抹茶を使用した自然な風味と上品な味わいが特徴です。

2018年の開発以来、広告に頼ることなく健康・美容意識の高いユーザーの口コミで広がりを見せており、多くのメディアや著名人・モデルからも支持を得ています。

DOCTOR MADE® Beauty Proteinは、医学的根拠に基づく栄養設計で、美容と健康に必要な成分を一杯にまとめています。

人工甘味料・香料・保存料を一切使用しない無添加設計で、安心して毎日継続できます。

京都・宇治抹茶の上品な風味が、毎日飲み続けたくなる味わいです。

DOCTOR MADE® Beauty Proteinの紹介でした。

よくある質問

Q. DOCTOR MADE® Beauty Proteinはどこで購入できますか？

A. 2026年4月8日より公式オンラインストアで発売されます。

現在は有栖川整形外科にて先行販売中です。

Q. どんな成分が配合されていますか？

A. コラーゲン・エラスチン・プラセンタなどの美容成分に加え、ビタミン・ミネラル・乳酸菌・食物繊維を配合したオールインワン設計となっており、人工甘味料・香料・保存料は使用していません。

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