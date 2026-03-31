万博で1,200万回の給水体験を創出！OSGコーポレーション「ステハジ」SDGsアワード2025環境部門賞を受賞

記事ポイント 大阪・関西万博で給水機52台を設置し、1,200万回のサステナブル体験を創出CO2削減量が約1,000tに達し、万博会場のごみ量が当初想定の半分に減少506団体との連携による行動変容の実績が評価され、SDGsアワード2025環境部門賞を受賞 大阪・関西万博で給水機52台を設置し、1,200万回のサステナブル体験を創出CO2削減量が約1,000tに達し、万博会場のごみ量が当初想定の半分に減少506団体との連携による行動変容の実績が評価され、SDGsアワード2025環境部門賞を受賞

OSGコーポレーションが推進する「ステハジ」プロジェクトが、大阪・関西万博で1,200万回の給水体験を創出し、大きな成果を上げています。

CO2削減量は約1,000tに達し、会場のごみ量を当初想定の半分に抑える貢献につながっています。

2026年3月16日に開催されたニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」において、環境部門賞を受賞しました。

OSGコーポレーション「ステハジ」SDGsアワード2025環境部門賞を受賞

受賞: ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞受賞日: 2026年3月16日主催: ニューズウィーク日本版設置台数: 給水機52台（大阪・関西万博）給水回数: 1,200万回CO2削減量: 約1,000t共創メンバー: 506団体

「ステハジ」プロジェクトは、”使い捨ては恥ずかしい”という考え方を軸に、個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって社会課題の解決に取り組む活動です。

大阪・関西万博では、来場者および運営スタッフへの「気候変動対策・熱中症予防・プラスチックごみ削減」の意識啓発を目的に、会場内に給水機52台を設置しています。

会期を通じて1,200万回の給水体験が創出され、給水によるCO2削減量は約1,000tに達しています。

開幕当初はペットボトルの空容器での給水が大半を占めますが、会期1ヶ月後には来場者の半数近くがマイボトルで給水するという行動変容が見られます。

この行動変容により、万博会場での来場者によるごみが当初想定の半分になるという成果につながっています。

これらの取り組みは、「ステハジ」プロジェクトに賛同する共創メンバー506団体との連携によって実現したものです。

ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」は、日本の企業・団体が実践するSDGsの事例に光を当てることを目的としたアワードで、第3回となる今回は環境・脱炭素・社会・地域課題・経済の5部門に加え、最優秀賞・学生部門・特別賞の合計8部門が表彰されます。

2026年3月16日の授賞式において、OSGコーポレーションの一連の活動が評価され、環境部門賞を受賞しました。

「ステハジ」プロジェクトは、1,200万回という圧倒的な給水実績で、使い捨て削減が社会に与えるインパクトを実証しています。

506団体との連携により、マイボトル普及という具体的な行動変容が社会全体に広がっています。

CO2削減とプラスチックごみ削減の両面から、持続可能な社会の実現に向けた確かな道筋を示しています。

OSGコーポレーション「ステハジ」プロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. 「ステハジ」プロジェクトとはどのような取り組みですか？

A. 「ステハジ」プロジェクトは、”使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通じて、海洋プラスチック問題をはじめとする社会課題の解決に取り組む活動です。

個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって意識啓発と行動変容を推進しており、506団体が加盟しています。

Q. 大阪・関西万博での給水の取り組みはどのような成果につながっていますか？

A. 給水機52台の設置により、会期を通じて1,200万回のサステナブルな給水体験を創出しています。CO2削減量は約1,000tに達しており、会期1ヶ月後には来場者の半数近くがマイボトルで給水するという行動変容も見られます。

この結果、万博会場のごみ量が当初想定の半分になる成果につながっています。

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