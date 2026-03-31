日豪条約50周年を機に連携を強化！ホーティカルチャー・イノベーション「日豪園芸交流プログラム」

記事ポイント 2026年3月11日、日豪友好協力基本条約50周年を機に東京でガラディナーを開催2024-2025年のオーストラリア園芸輸出額が35億豪ドルと過去最高を記録日豪園芸交流プログラムが正式に立ち上がり、両国の長期連携プラットフォームへ 2026年3月11日、日豪友好協力基本条約50周年を機に東京でガラディナーを開催2024-2025年のオーストラリア園芸輸出額が35億豪ドルと過去最高を記録日豪園芸交流プログラムが正式に立ち上がり、両国の長期連携プラットフォームへ

2026年3月11日、日豪友好協力基本条約締結50周年を節目に、東京で「日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026」が開催されました。

オーストラリアの2024-2025年園芸農産物輸出額は35億豪ドル（約3,500億円）と過去最高を記録しており、日本はその重要な輸出市場の一つです。

このイベントを機に「日豪園芸交流プログラム（Australia-Japan Horticulture Exchange Program）」が正式に立ち上がり、両国の園芸産業の連携が次の段階へと進みます。

ホーティカルチャー・イノベーション「日豪園芸交流プログラム」

開催日：2026年3月11日会場：東京主催：Horticulture Innovation Australia（ホーティカルチャー・イノベーション・オーストラリア）CEO：ブレット・フィフィールド

オーストラリアの果物・野菜・ナッツ・観葉植物産業の成長を担う生産者所有の非営利研究開発法人、Horticulture Innovation Australia（ホーティカルチャー・イノベーション・オーストラリア）が主催するこのイベントは、日豪友好協力基本条約締結50周年という節目に開かれた両国の園芸産業交流の場です。

2026年3月11日のガラディナーには日豪両国の園芸生産者、輸出業者、輸入業者、小売・外食関係者のほか、日本政府および在日オーストラリア大使館の関係者が参加し、両国産業の協力関係の強化や今後の市場展開について意見交換が行われました。

豪園芸輸出35億豪ドルで過去最高

「Australian Horticulture Statistics Handbook 2024/25」によると、オーストラリアの2024-2025年園芸農産物輸出額は35億豪ドル（約3,500億円）と過去最高を記録しています。

これは前年から13%増であり、この10年間で輸出額は2倍以上に拡大しています。

日本はオーストラリア園芸農産物の重要な輸出市場の一つであり、柑橘類、食用ぶどう、メロン、マカダミアナッツなど多くの品目で安定した需要があります。

品質や安全性への関心が高い日本市場において、オーストラリア産農産物はその品質の高さから高い評価を得ています。

日豪園芸交流プログラムの正式発足

ホーティカルチャー・イノベーション会長のジュリー・バード氏は「日豪園芸交流プログラム（Australia-Japan Horticulture Exchange Program）」の正式立ち上げを発表しています。

バード会長は「これは日本市場に対する私たちの長期的なコミットメントの証であり、両国の産業が継続的に関わり合うためのプラットフォームとなります」と述べています。

このプログラムは日本の文化を尊重しながら継続的に実施され、定期的な対面交流や共に学ぶ機会が設けられます。

イベントのテーマ「Shared Table（シェアテーブル）」には、直接的な対話と誠実な姿勢で両国の絆を深めるという想いが込められています。

政府も後押しする次の50年

農林水産省副大臣の根本幸典氏は「近年では生食用ぶどうやマカダミアナッツなどのオーストラリア産園芸品が日本の消費者にとって身近な存在となっています」と述べています。

駐日オーストラリア臨時代理大使のヘレン・スティリアヌ氏は、日本産マスクメロンやイチゴのオーストラリアへの輸出解禁、オーストラリア産食用ぶどうやマンゴーの日本市場での品種拡大など、近年の市場アクセスの進展を紹介しています。

2025年に日本の農林水産省代表団がオーストラリアを訪問し、品質保証や食品安全、持続可能な農業の取り組みについて理解を深めています。

2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（国際園芸博覧会）も、さらなる協力深化の場として期待されています。

オーストラリアの園芸輸出額はこの10年間で2倍以上に成長し、品質の高さで日本市場から確固たる評価を得ています。

日豪園芸交流プログラムは定期的な対面交流を通じて、柑橘類・食用ぶどう・マカダミアナッツなど多様な農産物の安定供給を支える長期的な基盤となります。

北半球と南半球が逆の季節性を持つ補完関係を生かし、このプログラムが次の50年の日豪農業協力を牽引します。

日豪園芸交流プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. オーストラリアの園芸農産物輸出額はどれくらいですか？

A. 2024-2025年の輸出額は35億豪ドル（約3,500億円）と過去最高を記録しています。

前年から13%増であり、この10年間で2倍以上に拡大しています。

Q. 日豪園芸交流プログラムとはどのような取り組みですか？

A. 日本とオーストラリアの園芸産業が継続的に関わり合うためのプラットフォームです。

日本の文化を尊重しながら定期的な対面交流や共に学ぶ機会を設け、両国の長期的なパートナーシップを強化します。

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