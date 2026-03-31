フィギュアスケート日本選手による坂本花織選手の「かおちゃん現役生活お疲れパーティー」が開催されました。

ペアの長岡柚奈選手が自身のInstagramに30日に投稿したのは世界選手権に出場した、坂本選手、中井亜美選手、鍵山優真選手、吉田唄菜選手と森田真沙也選手“うたまさペア”など総勢10人で行われたパーティーの様子。

現役引退を発表した坂本選手は、最後と決めた世界選手権で4度目の優勝と日本人最多優勝数を記録し、涙の中有終の美を飾りました。

パーティーでは部屋に金色の飾り付けが施され、スタンドライトも設置するゴージャスな仕様。

写真に写った坂本選手は主役の冠を被り、大きな花束が贈られました。そして集合写真が撮影されましたが、撮影者は坂本選手なのか、不在。世界選手権のエキシビション後の集合の自撮り撮影も率先して坂本選手が務めていました。今回はその代わりに左上に花束を持った坂本選手が写り2面での集合写真となりました。

坂本選手と男子チームの“紅一点”写真や、坂本選手と女子チームによるダンス動画などめいいっぱい楽しんだ様子が投稿されました。またシナモンロールに豪快にかぶりつく坂本選手など写真から楽しい様子がうかがえました。