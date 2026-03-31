「ハイチュウ」と「大粒ラムネ」、「Dole」とコラボ 4・14より期間限定で発売
森永製菓の「ハイチュウ」と「大粒ラムネ」が、「Dole」とコラボレーション。4月14日より、「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」と「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」が期間限定で新発売となる。
【画像】期間限定、「ハイチュウ」と「大粒ラムネ」の「Dole」コラボビジュアル
「Dole」ならではのフルーツのおいしさを、同社の人気ブランドで表現した。「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」は、バナナ・パイナップル・ピーチの3つの味わいを一袋で楽しめ、日常にワクワク感を届ける。
「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」は、パイナップルの味わいをイメージし、ぶどう糖85％配合で「集中」を必要とする学生やビジネスパーソンを応援する。
【画像】期間限定、「ハイチュウ」と「大粒ラムネ」の「Dole」コラボビジュアル
「Dole」ならではのフルーツのおいしさを、同社の人気ブランドで表現した。「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」は、バナナ・パイナップル・ピーチの3つの味わいを一袋で楽しめ、日常にワクワク感を届ける。
「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」は、パイナップルの味わいをイメージし、ぶどう糖85％配合で「集中」を必要とする学生やビジネスパーソンを応援する。